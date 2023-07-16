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「我不是王小姐」桃園妹被認錯交友暴增　鄧家華喊：王小姐是對的

▲同樣住桃園、胸口有刺青的美妝部落客王希，被誤認成是租屋糾紛的「王小姐」，導致臉書好友邀請暴增，未料她急發澄清後，仍收到海量交友邀請。（圖／翻攝王希臉書）
▲同樣住桃園、胸口有刺青的美妝部落客王希，被誤認成是租屋糾紛的「王小姐」，導致臉書好友邀請暴增，未料她急發澄清後，仍收到海量交友邀請。（圖／翻攝王希臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園龜山「王小姐」因租屋糾紛受訪，亮眼外型與姣好身材，讓人一見就想大喊「王小姐是對的！」就連網紅「權證小哥」也特定跑到她任職的中醫診所朝聖，曝光「王小姐」護理師照再添話題。不過，另名同樣住桃園、胸口有刺青的正妹「王小姐」因被誤認是女主角，導致交友邀請暴增，讓她不禁直呼「我心好累！」

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被誤會是那位遇上租屋糾紛「王小姐」的美妝部落客王希，同樣也住桃園。她先後在臉書、Instagram發限時動態澄清「最近我臉書被加爆，抱歉我不是王小姐啦」，不料澄清才發出沒多久，她的臉書又被人轉貼到社團「爆廢公社二館」，讓她無奈直呼「我心好累，一直被當成女主角」。

▲王希請網友看清楚，她不是那位租屋糾紛的「王小姐」，她是美妝部落客，不是護理師。（圖／翻攝王希臉書）
▲王希請網友看清楚，她不是那位租屋糾紛的「王小姐」，她是美妝部落客，不是護理師。（圖／翻攝王希臉書）
▲雖然王希不是那位「王小姐」，但網友仍喊「王小姐是對的」。（圖／翻攝王希臉書）
▲雖然王希不是那位「王小姐」，但網友仍喊「王小姐是對的」。（圖／翻攝王希臉書）
「請你們好好看一下，我們是兩個長的不一樣的人⋯」王希無奈說，最近她每天的交友邀請都在暴增，原本不知道發生什麼事，後來經由朋友才得知最近發生的租屋糾紛。不過，被美暈的網友們不在意搞錯了，仍堅持「王小姐是對的！」就連鄧家華也對她送出交友邀請，還留言說「我會保護妳」，掀起熱議。

▲鄧家華也對王希送出交友邀請，還喊「我會保護你」。（圖／翻攝王希臉書）
▲鄧家華也對王希送出交友邀請，還喊「我會保護你」。（圖／翻攝王希臉書）
回顧事件起因，「王小姐」日前在臉書社團「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發文，表示租屋處鍛造鐵門下方疑似因潮濕而生鏽，但房東卻執意要她付2萬5000元的換門費用。

「王小姐」受訪後，亮麗外型美暈網友，掀起「王小姐是對的」支持運動，就連網紅「權證小哥」也特定跑到她任職的中醫診所朝聖，曝光「王小姐」護理師美照。不過，這位「王小姐」本人其實姓莊，因名字有「琋」字，臉書名稱才會拆開使用，因此被誤以為姓王。

▲桃園龜山「王小姐」因房東逼吞2萬5000元鐵門費爆紅，本尊美照曝光，美暈一眾網友，刷一整排「王小姐是對的」。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲桃園龜山「王小姐」因房東逼吞2萬5000元鐵門費爆紅，本尊美照曝光，美暈一眾網友，刷一整排「王小姐是對的」。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲權證小哥日前到桃園的中醫診所看診，順道探班最近火紅的「王小姐」！（圖／權證小哥臉書）
▲權證小哥（左）日前到桃園的中醫診所看診，順道探班最近火紅的「王小姐」（右）。（圖／翻攝權證小哥臉書）

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