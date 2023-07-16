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「信義哥吉拉」地標暴紅！湧5萬人朝聖　頂級豪宅陶朱隱園房價曝

▲Google地圖上近來出現新旅遊地標「信義哥吉拉」，真面目正是頂級豪宅「陶朱隱園」，房價傳一戶290坪要價18億元，光管理費就要15.8萬元。（圖／翻攝Google地圖_玉山小路攝）
▲Google地圖上近來出現新旅遊地標「信義哥吉拉」，真面目正是頂級豪宅「陶朱隱園」，房價傳一戶290坪要價18億元，光管理費就要15.8萬元。（圖／翻攝Google地圖_玉山小路攝）

記者徐銘穗/綜合報導

Google地圖中近來台北信義區多了個旅遊新地標「信義哥吉拉」（Godzilla in Taipei），這個新發現讓網友震驚了，然而仔細探究才發現，這裡竟是頂級豪宅「陶朱隱園」，因從松高路角度拍攝，激似哥吉拉而暴紅，吸引超過5萬人洗版朝聖。陶朱隱園房價傳一戶290坪要價18億元，光管理費就要15.8萬元，且有錢不一定買得到。

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原PO前（14）天在臉書「信義區三兩事」社團，分享新「信義哥吉拉」旅遊景點地標截圖，留言笑說「我沒看錯吧，誰搞的，而且是旅遊景點」。有網友幫忙合成上哥吉拉照片對照，直言「分不出來」，貼文至今2天已吸引超過5.2萬人按讚，分享次數超過1500次

▲信義區新地標「信義哥吉拉」暴紅，2天吸引超過5.2萬人按讚，分享次數超過1500次。（圖／翻攝信義區三兩事臉書）
▲信義區新地標「信義哥吉拉」暴紅，2天吸引超過5.2萬人按讚，分享次數超過1500次。（圖／翻攝信義區三兩事臉書）
圖中可見，「信義哥吉拉」昂首佇立在台北101旁，拍攝地點是松高路、靠近忠孝東路五段372巷28弄口，該棟酷似哥吉拉的建築物正是超級豪宅「陶朱隱園」。照片曝光後，立即有許多人跑去Google地圖朝聖，原先僅14筆的評論內容衝破1200筆，評價4.9星、直逼5星滿分。

事實上，陶朱隱園曾被CNN 評選為城市九大新建築之一，位在松勇路及松高路口，土地面積約為2468坪，由威京集團的中華工程與亞太工商聯合建，限量40戶，地上21層、地下4層，每層有2戶住家，每戶室內空間約300坪，陽台也有至少50坪的大小，更有跑車專屬電梯、停機坪，最引人注目的便是大樓每層樓旋轉4.5度，外型設計搶眼。

▲網友合成哥吉拉照片對照，直呼「分不出來」。（圖／翻攝信義區三兩事臉書）
▲網友合成哥吉拉照片與陶朱隱園對照，直呼「分不出來」。（圖／翻攝信義區三兩事臉書）
陶朱隱園曾被Discovery頻道報導《建築巨擘：陶朱隱園》，揭開陶朱隱園部分公共空間、建築設計等神祕面紗。威京集團主席沈慶京曾說，陶朱隱園是依照范蠡的忠誠、情義、智慧及公益的四種人文精神所規劃的建築物

歷經11年建設，從宛如構成生命密碼的DNA雙螺旋，到可抵抗2500年地震回歸週期的高度防震規格，工程難度堪稱世界之最。加上超量雨水回收、6座風力發電和太陽能板等再生能源設備，以及可吸碳的大量喬灌木成就的垂直森林藝術建築，內部還有座9公尺瀑布。

▲中華工程的「陶朱隱園」建案成為永續建築地標。針對住戶得要審核，威京集團主席沈慶京表示希望住戶們一起推動天下公益，合理審查在所難免。（圖／記者許家禎攝）
▲中華工程的「陶朱隱園」建案成為永續建築地標。針對住戶得要審核，威京集團主席沈慶京表示希望住戶們一起推動天下公益，合理審查在所難免。（圖／記者許家禎攝）
至於房價部分，「陶朱隱園」號稱全台最貴，旋轉外型配上每戶300坪的大空間，讓價格一度謠傳18億至22億元，每坪單價約600萬至750萬元。但陶朱隱園2019年7月被賣出的第一戶價格，以至少18億元成交。《ETtoday》報導，買家承耀公司的登記地址為台北市東興路12號5樓，恰巧是陶朱隱園建商威京集團總部的地址，兩間公司關係也良好、投資項目時有連結。

據了解，陶朱隱園每坪管理費將落在 500~550元，若以 1戶標準層288坪計算，每月管理費就需要花費15.8萬元，每年需要189.6萬元，對於一般人上班族來說這是相當驚人的數字。

▲從台北101上拍攝的陶朱隱園。（圖／翻攝信義區三兩事臉書）
▲從台北101上拍攝的陶朱隱園。（圖／翻攝信義區三兩事臉書）

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