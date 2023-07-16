「信義哥吉拉」地標暴紅！湧5萬人朝聖　頂級豪宅陶朱隱園房價曝

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圖中可見，「信義哥吉拉」昂首佇立在台北101旁，拍攝地點是松高路、靠近忠孝東路五段372巷28弄口，該棟酷似哥吉拉的建築物正是超級豪宅「陶朱隱園」。照片曝光後，立即有許多人跑去Google地圖朝聖，原先僅14筆的評論內容衝破1200筆，評價4.9星、直逼5星滿分。
事實上，陶朱隱園曾被CNN 評選為城市九大新建築之一，位在松勇路及松高路口，土地面積約為2468坪，由威京集團的中華工程與亞太工商聯合建，限量40戶，地上21層、地下4層，每層有2戶住家，每戶室內空間約300坪，陽台也有至少50坪的大小，更有跑車專屬電梯、停機坪，最引人注目的便是大樓每層樓旋轉4.5度，外型設計搶眼。
陶朱隱園曾被Discovery頻道報導《建築巨擘：陶朱隱園》，揭開陶朱隱園部分公共空間、建築設計等神祕面紗。威京集團主席沈慶京曾說，陶朱隱園是依照范蠡的忠誠、情義、智慧及公益的四種人文精神所規劃的建築物。
歷經11年建設，從宛如構成生命密碼的DNA雙螺旋，到可抵抗2500年地震回歸週期的高度防震規格，工程難度堪稱世界之最。加上超量雨水回收、6座風力發電和太陽能板等再生能源設備，以及可吸碳的大量喬灌木成就的垂直森林藝術建築，內部還有座9公尺瀑布。
至於房價部分，「陶朱隱園」號稱全台最貴，旋轉外型配上每戶300坪的大空間，讓價格一度謠傳18億至22億元，每坪單價約600萬至750萬元。但陶朱隱園2019年7月被賣出的第一戶價格，以至少18億元成交。《ETtoday》報導，買家承耀公司的登記地址為台北市東興路12號5樓，恰巧是陶朱隱園建商威京集團總部的地址，兩間公司關係也良好、投資項目時有連結。
據了解，陶朱隱園每坪管理費將落在 500~550元，若以 1戶標準層288坪計算，每月管理費就需要花費15.8萬元，每年需要189.6萬元，對於一般人上班族來說這是相當驚人的數字。