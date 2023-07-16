冷氣怎麼吹不冷？先檢查濾網洗了沒 台電認省電10%：清洗3要點曝
究竟是天氣太熱？還是冷氣不冷？最近天氣熱到讓人懷疑人生，在家開冷氣時是否出現冷氣不冷的狀況？先別急著調降冷氣溫度，台電建議先檢查「濾網是不是很久沒洗了」，定期洗濾網能省電10%，比冷氣調高1度省6%還節能。台電也公開濾網清洗3要點，要用清水或中性清潔劑、不要曬太陽，以及2到3周定期清洗。
記者徐銘穗/綜合報導
「台電電力粉絲團」發文提醒，如何在炎熱的天氣中適度使用冷氣，同時還能節省電費。首先，調高冷氣溫度是一個省電的方法，只要將溫度調高1度，就能節省約6%的電力消耗。此外，定期清洗冷氣濾網也是重要的省電措施，台電建議每2至3周清洗一次濾網，可以省電達到10％。
台電也分享濾網清洗3要點，首先要用清水或中性清潔劑沖洗，不可用化學藥劑或熱水清洗；其次，清洗後用軟布「擦乾」或「陰乾」再裝回，千萬不可以拿去曬太陽殺菌，高溫易讓濾網變形或脆化，會縮短使用壽命；最後，約2到3周定期清洗濾網一次，灰塵多的地方可視情況更常洗。
另外，對於計畫購買新冷氣的民眾，台電建議優先選擇具有節能標章且能源效率達到1級的產品；相較於能源效率為5級的產品，能源效率1級的冷氣能夠節省高達37%的電力消耗。