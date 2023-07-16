716遊行／居住正義靠租屋補助？崔媽媽揭房東「2狠招」擋房客申請

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但崔媽媽卻發現，許多房東索性不跟房客簽訂新的租約，使雙方租賃關係變成不定期租約，讓房客無法申請補助；或是運用原本在租約上約定的任意終止權，無須任何理由就跟房客提前終止合約，讓租金補貼政策受制於房東地下化不願曝光而無法發揮功效。
對此，崔媽媽指出，「租屋黑市透明化」成功的關鍵，在於政府是否願意澈底改革。既有政策僅被動要求房客循消保管道檢舉申訴房東，然而這使房客需面對「被房東要求提前終止租約」或「租約到期不予續約」的報復，建議採治本的胡蘿蔔與棍棒並行策略：
1、推動房東「租稅大赦」：引導房東申報納管，申報之房東，租賃所得採「分離課稅」，單一稅、輕稅。（已誠實繳稅者形同減稅，新申報者稅賦增加有限）。
2、大赦條款與強化查緝：設定落日條款，屆止前申報租屋事實，過往逃漏稅既往不咎。（讓房東無秋後算帳疑慮）；落日屆止後，加強查緝（所有租屋網站），並搭配「吹哨條款」（獎金），針對未申報、或違反「租賃契約應記載不得記載事項」房東，予以重罰。
3、租屋登錄：明訂房東租屋應申報登錄出租位置、屋況、租金、安全（建物/消防）等必要資訊。並盡速將「包租代管」及「租金補貼」之物件資訊，優先導入登錄系統。
崔媽媽強調，「租屋黑市透明化」是健全租屋市場必行的關鍵第一步，與房客是否能申請補助、入戶籍、扣抵報稅息息相關。第一步踩穩後，其餘政策方能繼續前行，針對「租金支出改特別扣除額」、「可負擔租金補貼」、「合理租金調幅」、「連結消保體系保障糾紛權益」、「引導民間及公有等多元管道閒置空屋土地進入租屋市場增加供給」等議題，按部就班地從法制政策根本面逐步提供全面保障，使租屋成為更加穩定、合理的居住選項。