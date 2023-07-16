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716遊行／居住正義靠租屋補助？崔媽媽揭房東「2狠招」擋房客申請

▲300億擴大租金補貼真能有助居住正義？崔媽媽趕在今716遊行前發聲明，揭露房東2狠招擋租屋族申請補助，建議落實租屋市場透明化，才能健全租屋市場。（示意圖／公關照片）
▲300億擴大租金補貼真能有助居住正義？崔媽媽趕在今716遊行前發聲明，揭露房東2狠招擋租屋族申請補助，建議落實租屋市場透明化，才能健全租屋市場。（示意圖／公關照片）

記者徐銘穗/綜合報導

716遊行今登場！「居住正義」近來成為政治焦點，政府拋出「300億租金補貼2.0」真有助居住正義？才因租金補貼上路，電話被打爆的崔媽媽基金會今（16）揭露房東「不簽新約」、「任意終止權」2狠招，讓房客無法申請補助，疾呼政府應盡速落實「租屋市場透明化」，才能健全租屋市場

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崔媽媽基金會趕在下午2時遊行前發布聲明，點出「300億租金補貼2.0方案」帶來的租屋市場上有政策下有對策的亂象，今年新申請條件放寬，「租約上無須載明房東的身分證字號」，想減低房東干預申請補助的可能。

▲300億擴大租金補貼方案，2023至2024年度今（3）上午9時開放申請，最高領1萬4400元，舊戶不用再次申請，房東也免怕被追稅，反而還能減稅。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲300億擴大租金補貼方案，2023至2024年度今（3）上午9時開放申請，最高領1萬4400元，舊戶不用再次申請，房東也免怕被追稅，反而還能減稅。（示意圖／記者徐銘穗攝）
但崔媽媽卻發現，許多房東索性不跟房客簽訂新的租約，使雙方租賃關係變成不定期租約，讓房客無法申請補助；或是運用原本在租約上約定的任意終止權無須任何理由就跟房客提前終止合約，讓租金補貼政策受制於房東地下化不願曝光而無法發揮功效。

對此，崔媽媽指出，「租屋黑市透明化」成功的關鍵，在於政府是否願意澈底改革。既有政策僅被動要求房客循消保管道檢舉申訴房東，然而這使房客需面對「被房東要求提前終止租約」或「租約到期不予續約」的報復，建議採治本的胡蘿蔔與棍棒並行策略：

1、推動房東「租稅大赦」：引導房東申報納管，申報之房東，租賃所得採「分離課稅」，單一稅、輕稅。（已誠實繳稅者形同減稅，新申報者稅賦增加有限）。

2、大赦條款與強化查緝：設定落日條款，屆止前申報租屋事實，過往逃漏稅既往不咎。（讓房東無秋後算帳疑慮）；落日屆止後，加強查緝（所有租屋網站），並搭配「吹哨條款」（獎金），針對未申報、或違反「租賃契約應記載不得記載事項」房東，予以重罰。

3、租屋登錄：明訂房東租屋應申報登錄出租位置、屋況、租金、安全（建物/消防）等必要資訊。並盡速將「包租代管」及「租金補貼」之物件資訊，優先導入登錄系統。

▲社宅「包租代管」第4期計畫7月3日上線，房東加入享房屋稅等3稅減免，還年領1萬元修繕補助，但房仲提醒會失去「房地合一稅」的400萬元免稅額。（圖／基隆市政府提供）
▲社宅「包租代管」第4期計畫7月3日上線，房東加入享房屋稅等3稅減免，還年領1萬元修繕補助，但房仲提醒會失去「房地合一稅」的400萬元免稅額。（圖／基隆市政府提供）
崔媽媽強調，「租屋黑市透明化」是健全租屋市場必行的關鍵第一步，與房客是否能申請補助、入戶籍、扣抵報稅息息相關。第一步踩穩後，其餘政策方能繼續前行，針對「租金支出改特別扣除額」、「可負擔租金補貼」、「合理租金調幅」、「連結消保體系保障糾紛權益」、「引導民間及公有等多元管道閒置空屋土地進入租屋市場增加供給」等議題，按部就班地從法制政策根本面逐步提供全面保障，使租屋成為更加穩定、合理的居住選項。

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