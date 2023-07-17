高雄買房一定要買車位？價差110萬 「機械上層or不買車位」抉擇
「機械車位跟不買車位，各位怎麼看？」一名網友到高雄看房，相中兩處建案，條件都不錯，唯獨車位條件讓他很困擾，一間必須買110萬的機械上層車位，另一間是沒車位可買，他沒有開車，但長輩卻遊說「高雄不買車位未來要脫手會很困難」。對此，高雄在地房仲表示，確實有車位未來比較好脫手，成交價也會比較好，但平面車位優於機械車位，機械車位則比沒車位好。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard購屋板表示，他雖然有駕照卻沒有買車，加上也不習慣開車，因此正在兩個建案中做抉擇，第一間坡平車位只賣大坪數，其餘用戶被迫買機械車位；而第二間則是「沒車位可賣了」。至於地點部分，兩個建案離捷運紅線也很近，步行5分鐘，附近公車站也蠻多路線的。
但長輩得知後，頻頻對他喊話「高雄不買車位未來要脫手會很困難」，讓原PO陷入兩難，畢竟買機械車位的話，是被配到上層，而且每個月也要繳管理費，車位價格為110萬元，「想問真的沒車位小坪數難脫手嗎？感覺機械車位也沒加多少分。」
對此，21世紀不動產高雄大學加盟店房仲劉智忠告訴《NOWnews今日新聞》說，目前台灣幾乎每個家庭都有一台車，加上高雄人的交通模式，長輩講的「高雄不買車位未來要脫手會很困難」的確是事實。
劉智忠說，從第一線銷售觀察，在高雄楠梓平面車位價格在200萬元上下，有車位的房子未來如有出售需求，交易價格會比較好，而且是平面車位優於機械車位，機械車位則是下層優於上層，無論是哪種車位也都比沒有車位好。但他也提醒，購買機械車位要留意，未來的維修費較為可觀，建議民眾依個人需求仔細考量。