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高雄買房一定要買車位？價差110萬　「機械上層or不買車位」抉擇

▲在高雄買房一定要買車位否則未來難脫手？一名沒開車的網友在兩建案中做選擇，糾結要選強迫買110萬機械上層車位，還是沒車位可買的建案。（示意圖／翻攝Pexels）
▲在高雄買房一定要買車位否則未來難脫手？一名沒開車的網友在兩建案中做選擇，糾結要選強迫買110萬機械上層車位，還是沒車位可買的建案。（示意圖／翻攝Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

「機械車位跟不買車位，各位怎麼看？」一名網友到高雄看房，相中兩處建案，條件都不錯，唯獨車位條件讓他很困擾，一間必須買110萬的機械上層車位，另一間是沒車位可買，他沒有開車，但長輩卻遊說「高雄不買車位未來要脫手會很困難」。對此，高雄在地房仲表示，確實有車位未來比較好脫手，成交價也會比較好，但平面車位優於機械車位，機械車位則比沒車位好。

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原PO在Dcard購屋板表示，他雖然有駕照卻沒有買車，加上也不習慣開車，因此正在兩個建案中做抉擇，第一間坡平車位只賣大坪數，其餘用戶被迫買機械車位；而第二間則是「沒車位可賣了」。至於地點部分，兩個建案離捷運紅線也很近，步行5分鐘，附近公車站也蠻多路線的。

▲有平面車位的房子未來轉售較容易，價格也較好。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲有平面車位的房子未來轉售較容易，價格也較好。（示意圖／記者徐銘穗攝）
但長輩得知後，頻頻對他喊話「高雄不買車位未來要脫手會很困難」，讓原PO陷入兩難，畢竟買機械車位的話，是被配到上層，而且每個月也要繳管理費，車位價格為110萬元，「想問真的沒車位小坪數難脫手嗎？感覺機械車位也沒加多少分。」

對此，21世紀不動產高雄大學加盟店房仲劉智忠告訴《NOWnews今日新聞》說，目前台灣幾乎每個家庭都有一台車，加上高雄人的交通模式，長輩講的「高雄不買車位未來要脫手會很困難」的確是事實

劉智忠說，從第一線銷售觀察，在高雄楠梓平面車位價格在200萬元上下，有車位的房子未來如有出售需求，交易價格會比較好，而且是平面車位優於機械車位，機械車位則是下層優於上層，無論是哪種車位也都比沒有車位好。但他也提醒，購買機械車位要留意，未來的維修費較為可觀，建議民眾依個人需求仔細考量。

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