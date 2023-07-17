好萊塢罷工3／巨星不來台灣！片商曝獨特行銷　揭網紅合作要40萬

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由於兩岸關係緊張，近幾年好萊塢明星配合行銷策略，幾乎沒有來台宣傳的行程，頂多偶爾以越洋連線的方式接受台灣記者訪問，面對沒有大明星站台的造勢活動，片商分享他們的獨特行銷方式。資深公關表示，從選片開始評估，國外會更新上映的片單，片商從中挑選與台灣市場吻合性高的電影，問及決定上映與否，公關透露：「有些片子也沒有選擇的餘地，國外就是要你上映。」
接著，確定要在台灣上映的電影之後，會開始對片子進行SWOT分析，找出該片在台灣市場的定位和目標群眾，並透過「線上」發布預告片、媒體新聞稿，以及「線下」舉辦媒體試片，依據觀眾和網友的反應來調整行銷方向，隨時改變電影定位。資深公關強調：「試片和特映會是滿重要的行銷工具，可以打口碑、知名度，會跟符合定位的廠商合作活動來加強力道，譬如：影評、媒體、甚至是明星和網紅。」他補充，「異業行銷」也是很重要的環節，藉由與電影相關產業的資源交換，可以成為最大化宣傳、曝光管道。
電影宣傳新選擇！藝人搭配實體活動曝光、網紅自帶流量
當片商在挑選網紅替電影宣傳時，因為網紅本身「自帶流量」的關係，所以主要是尋找與電影屬性符合的人選，也就是說他們的目標受眾（Target Audience）是會觀看該片的人；另外，電影行銷預算也是一大關鍵，該名資深公關曾接觸過1名YouTuber，自產1部「專案影片」要價新台幣30至40萬元；若是台灣訂閱戶前10名的YouTuber，發布1則Instagram限時動態，價碼高達新台幣10萬元。公關透露：「可以給他創作方向，不能指定劇本，你不能說他們是網紅，他們會生氣。」
至於藝人方面的挑選，也是要與電影屬性相關，公關笑說：「跟邀請網紅的道理差不多，但是藝人的媒體曝光量會比較大，因為你們（媒體）不太會想訪問網紅對吧？」通常邀請藝人合作，都會以「電影大使」的形象出席，經常是搭配實體活動舉辦，也會安排一系列宣傳活動，持續曝光於媒體上。
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