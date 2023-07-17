好萊塢罷工2／重創《芭比》《奧本海默》！Google搜2字進入新世界

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由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：致命清算 第一章》，即將在21日於日本正式上映，原本正在如火如荼全球趕跑宣傳中的阿湯哥，原定今（17）日赴日本宣傳，會見最愛他的「櫻花妹」，最終因為撞上演員工會罷工行動緊急喊卡，星光大道、首映活動全部取消。主演之一的賽門佩吉也在IG發文，向日本粉絲致歉，希望大家不要遷怒於工會。
《Barbie芭比》、《奧本海默》首當其衝！網路行銷手法悄悄進行中
面對這波史無前例的「雙重罷工」，即將在7月21日於美國上映的2檔大片《Barbie芭比》、《奧本海默》更是首當其衝！《奧本海默》在罷工前於英國倫敦舉行首映會，演員也都響應罷工提早離場，主演麥特戴蒙表明立場：「沒有人願意這樣，但我們必須按照公平的合約工作。」女主角艾蜜莉布朗也聲援罷工：「我們都站在所有演員這一邊。」她也表示不排除到站到前線加入抗議。
真人版電影《Barbie芭比》，12日於英國倫敦舉行首映會，主演瑪格羅比直言，自己就是美國演員工會的一員，絕對會支持罷工行動。
其實在罷工行動之前，《Barbie芭比》面對沒有好萊塢巨星來台宣傳的情況下，片商《華納兄弟》就打造出「行動芭比屋」展開全台巡迴的活動，並與多家服飾、鞋子品牌異業合作；在罷工後，更另類想出「線上」活動，只要在Google搜尋「芭比」、「Barbie」等關鍵字，就會發現畫面幻化成粉紅世界，還有許多閃亮符號，這「超前部署」的曝光手法，意外吸引更多觀眾注意，成功締造話題。
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