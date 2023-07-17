好萊塢罷工1／《幽靈》成第1個0明星首映！黑魔女合照2小時幫救援

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美國超自然恐怖喜劇片《幽靈公館》，改編自迪士尼樂園同名遊樂設施，由導演賈斯汀西米昂（Justin Simien）執導，主演包括：凱斯史坦費爾德、羅莎瑞道森、蔡斯·W·狄龍、歐文威爾森、蒂芬妮哈戴許、丹尼德維托、潔美李寇蒂斯等人。本片原本計畫，讓演員們在鬼屋遊樂設施前走紅毯，卻正巧撞上演員工會啟動罷工，計畫趕不上變化。
然而，華特迪士尼工作室並未因此取消首映會，而是在沒有演員出席造勢的情況下如期舉行，取而代之的是迪士尼樂園的動畫人物，像是米奇、米妮、白雪公主、邪惡皇后、黑魔女等人，輪流在現場與影迷們合照長達2個小時，展現另類宣傳手法。
《幽靈公館》導演力挺罷工！強調AI技術問題要解決
《幽靈公館》導演賈斯汀西米昂受訪表示：「這真是苦樂參半，但與此同時這並不悲傷，因為他們奮鬥的目標是如此重要！這就是我可以為這場鬥爭提供幫助的地方，如果沒有這些了不起的演員們，這部電影就沒有意思了。」導演表明自己也很支持罷工，並點出工會訴求中提到，製作商使用AI技術取代真實演員的問題，是需要被重視與解決的。
迪士尼的CEO勞勃艾格（Bob Iger），接受外媒訪問時表示「尊重工會訴求」，他能理解勞工組織都希望代表成員獲得合理的酬勞，但是勞勃艾格還提到：「我知道他們想獲得公平的補償，但這根本不切實際！」他認為工會應該抱持更現實的態度，面對產業現況。
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