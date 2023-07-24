獨／颱風來在窗戶用膠帶「貼個X」有用？建築師：只是貼個安全感

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居家窗戶常見為氣密窗與傳統鋁窗，兩者皆有防風的功能，新屋、新裝修的房子中大多以氣密窗為主。林彥穎說，目前市售鋁窗玻璃都需經過風雨測試，符合安全標準才能上市，不過要是真的超過了10級強風，除了高強度的玻璃、鋁窗外，「貼X也沒用」。
根據CNS國家標準，水密性達8級風500pa（50kg/m²）才能稱為水密窗或防颱窗，台灣也有可抗14級風200pa的水密窗。依中央氣象局颱風分類，中度颱風為12至15級風，強烈颱風為16至17級。
若是家中玻璃強度不夠，又來不及更換，膠帶怎麼貼才有用？消防署表示，在大片玻璃上貼膠帶，是最常見的防颱措施之一，但膠帶只能減緩玻璃碎裂、飛散；若遇強風吹襲，利用膠帶強化玻璃的作用有限。
當玻璃受到強風吹襲時，玻璃中間區塊承受變形和壓力的力量最大，最為脆弱，因此膠帶最好的貼法，是以對角線交叉或米字型，而且最好貼到窗框之外，讓玻璃中心有較佳的支撐點。
在膠帶材質選擇賞，建議最好用比一般封箱膠帶或透明寬膠帶更厚、更具軔性的膠帶。此外，平時最好不要用菜瓜布、硬毛刷等硬材質的工具來刷洗玻璃，以免刮傷玻璃產生裂紋，否則裂紋很容易一直延伸，颱風一來就更擋不住強風了。
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