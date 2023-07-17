市售瓶裝水竟然「會過期」？關鍵原因曝光　專家揭製造內幕

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食藥署網站過去也有更詳細的解釋，市面上的飲用水大致分成礦泉水和包裝飲用水兩種，根據CNS國家標準規定，礦泉水必須是從自然湧出或是人工抽取的天然水源中取得，而包裝飲用水則對於水源並無相關規定，不過兩種飲用水都必須符合行政院環境保護署的水源水質檢驗以及食藥署的「包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準」規定，大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌均必須為陰性，不得檢出。
瓶裝水製造過程可大致分為「過濾→消毒→添加→裝瓶」四大步驟：
一、過濾
過濾可以使用物理方式(如：沉澱過濾、活性碳過濾、薄膜過濾、蒸餾等)或是化學方式(如：離子交換樹脂等)過濾，主要是去除水中雜質。有些方式甚至可以除菌，如薄膜過濾中的奈米過濾(nanofiltration, NF)及逆滲透(Reverse osmosis, RO)，因為薄膜的孔隙很小，小到只能使水分子通過，因此額外具有除菌功效。
二、消毒殺菌
消毒殺菌則多半採用紫外線、臭氧、加氯等方式殺菌處理，以符合衛生標準中微生物的限量。依據食藥署「包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準」的規定，大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌均必須為陰性，不得檢出。
三、添加
包裝飲用水製造過程中，可以因為不同的需求，像是氣泡水、加氧水或是礦物水等等，或是維持產品水質的一致性，可以適量添加二氧化碳、氧氣或是微量的礦物質。
四、裝瓶
經過過濾、消毒、添加後的成品水即裝瓶，透過運銷管道，送到消費者手上。
食藥署最後也提醒，瓶裝水背後的程序複雜，保存期限有它的意義，千萬不要「覺得是水所以沒關係」。