人物／年營收4億！36歲台灣鋁窗界馬斯克　用窗框斷面跨界搞時尚

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不過，這個「風雨實驗」曾惹毛全球鋁窗業界大咖、水密度1500pa的日商YKK，在2021年對吳律謙提告違反《公平交易法》，指其侵權與廣告不實，吳律謙開始收到存證信函、要求賠償等一系列攻勢。這場侵權官司，去年1月最終判不起訴處分，聲請再議仍遭到駁回。
依法院不起訴處分書載明，吳律謙公司生產的鋁窗「水密性2000pa」並非無據，上田有「兆立科技實業公司」出具報告為憑，且測試規範，與YKK所提同為兆立實驗室，且所採用測試規範相同，且「全台唯一」並非不實。自此，風光Ai窗以「法院認證水密性2000pa」自居。
「水密性2000pa」代表什麼？水密窗可說是氣密窗的進階規格，依CNS國家標準，水密窗防水性為500pa（50kg/m²），意指每平方公尺能抵擋50公斤的風壓，而2000pa代表可以抵抗200公斤，因氣密性較好也具備良好的隔音效果。
吳律謙自豪說，他們產品可達14級風防水能力、17級風抗風壓強度，「超越任何國際的進口窗」。自豪的背後是多年來不斷地研發革新，吳律謙說，此階段性成績的研發過程耗時5年，光是模具就投入了5000萬元，獨步用了空氣動力學，窗戶裡有超跑才有的導流孔，也減去傳統鋁窗必用的膠條配件，現在研發也沒間斷，持續朝ESG永續邁進。
「一間公司要永續經營，產品為王。」學管理出身的吳律謙指出，所有的行為跟行動都是後面的0，唯有好的產品才是前面的1。為此，吳律謙全額贊助研發主管一邊工作，一邊攻讀成功大學風雨實驗所，也延攬可口可樂高管、科技業專研物聯網人才，甚至找來在英國攻讀綠建築的建築師，主持獨創業界的「前瞻計畫部門」。
十年磨一劍，吳律謙將員工數20人的傳產鋁窗，發展到如今員工數80人的科技公司，年營收也成長5倍，達4億元。身為家族第三代接班人，爸爸打造了全台第一個氣密窗「松鶴氣密窗」，肩上扛著父祖輩的功績重擔。
但吳律謙卻認為，他這一輩擁有3D列印、3D繪圖等技術很幸福，可以考慮到更細、更深與更廣的細節，加上網路世代知識更是垂手可得，「我們擁有無盡的知識與工具，能在更短時間內超越父祖輩的成績，可以創造比他們更好的產品。」
他不只把特斯拉造車的概念帶入鋁窗，也和特斯拉創辦人馬斯克一樣，發展周邊商品。吳律謙把自家鋁窗切下的一塊塊斷面做成吊飾，推出吉祥物「光獸」、「光之子」公仔，更把鋁窗斷面的花紋當自家品牌紋飾，和LV、GUCCI等精品一樣印在布料上做成時裝，邀請設計師陳俊良打造鋁窗概念時裝秀，驚豔全場。
對於未來目標，吳律謙說，毋庸置疑要重視環境保護，他也為此成立前瞻計畫部門，探討環境跟建築的關係。他認為，目前建築多只是研究美感，但不同經緯度、日照時程、風力風向有不同條件，房子跟怎麼坐落會影響採光性跟通風性。
吳律謙設定的目標是，不再被動地等建築師跟建設公司給圖紙要報價，而是希望未來在建築設計的階段就能共同參與，探討在哪裡開窗，達到更多環境的舒適空間。他說：「開一扇窗是為了引風導光。」而他就要成為那個引風導光，打造宜家生活的關鍵者。
吳律謙小檔案
年齡：36歲
學歷：台中科技大學企管系畢業
現職：均匠科技實業總經理
台中科技大學企管系友會理事長
員工數：80人
年營收：4億元
資料來源：記者徐銘穗採訪整理
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