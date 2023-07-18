換冷氣冰箱「最多領5000」！除濕機領2000　申請條件、步驟懶人包

人物／年營收4億！36歲台灣鋁窗界馬斯克　用窗框斷面跨界搞時尚

▲36歲的吳律謙把家族傳產鋁窗當特斯拉打造，導入空氣力學、隱藏把手，還以窗框斷面花紋打造周邊精品，甚至跨足時尚。（圖／記者徐銘穗攝）
▲36歲的吳律謙把家族傳產鋁窗當特斯拉打造，導入空氣力學、隱藏把手，還以窗框斷面花紋打造周邊精品，甚至跨足時尚。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

挫折對我來說只是一個過程，做錯或方向不對，後面對的機率就提升了！」36歲的匠人第三代吳律謙是彰化人，26歲時怕鋁窗傳產人才斷層趕接班，學著把傳產鋁窗當「特斯拉」打造，導入空氣動力學、隱藏式升降手把，10年把20人家族企業，翻轉成80人、年營收4億元的科技公司，還用窗框斷面視覺跨界搞時尚，堪稱台灣鋁窗界的馬斯克

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳律謙打造的「風光Ai窗」品牌，在上月底舉辦的「2023台灣國際室內設計暨材料大展」，將縮小版風雨實驗機搬進展場，陸續在千餘名參觀者面前展示自家鋁窗與對照鋁窗，面臨8級風500pa（50kg/m²）、14級風2000pa（200kg/m²）風雨實況。他們在台中老虎城精品櫃位的門市裡，也有相同的風雨實驗機，讓消費者親臨體驗。（採預約制）

不過，這個「風雨實驗」曾惹毛全球鋁窗業界大咖、水密度1500pa的日商YKK，在2021年對吳律謙提告違反《公平交易法》，指其侵權與廣告不實，吳律謙開始收到存證信函、要求賠償等一系列攻勢。這場侵權官司，去年1月最終判不起訴處分，聲請再議仍遭到駁回。

依法院不起訴處分書載明，吳律謙公司生產的鋁窗「水密性2000pa」並非無據，上田有「兆立科技實業公司」出具報告為憑，且測試規範，與YKK所提同為兆立實驗室，且所採用測試規範相同，且「全台唯一」並非不實。自此，風光Ai窗以「法院認證水密性2000pa」自居。

「水密性2000pa」代表什麼？水密窗可說是氣密窗的進階規格，依CNS國家標準，水密窗防水性為500pa（50kg/m²），意指每平方公尺能抵擋50公斤的風壓，而2000pa代表可以抵抗200公斤，因氣密性較好也具備良好的隔音效果。

▲鋁窗運用了空氣動力學，窗戶裡有超跑才有的導流孔。吳律謙自豪說，他們產品可達14級風防水能力、17級風抗風壓強度，「超越任何國際的進口窗」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲鋁窗運用了空氣動力學，窗戶裡有超跑才有的導流孔。吳律謙自豪說，他們產品可達14級風防水能力、17級風抗風壓強度，「超越任何國際的進口窗」。（圖／記者徐銘穗攝）
吳律謙自豪說，他們產品可達14級風防水能力、17級風抗風壓強度，「超越任何國際的進口窗」。自豪的背後是多年來不斷地研發革新，吳律謙說，此階段性成績的研發過程耗時5年，光是模具就投入了5000萬元，獨步用了空氣動力學窗戶裡有超跑才有的導流孔，也減去傳統鋁窗必用的膠條配件，現在研發也沒間斷，持續朝ESG永續邁進。

一間公司要永續經營，產品為王。」學管理出身的吳律謙指出，所有的行為跟行動都是後面的0，唯有好的產品才是前面的1。為此，吳律謙全額贊助研發主管一邊工作，一邊攻讀成功大學風雨實驗所，也延攬可口可樂高管、科技業專研物聯網人才，甚至找來在英國攻讀綠建築的建築師，主持獨創業界的「前瞻計畫部門」。

十年磨一劍，吳律謙將員工數20人的傳產鋁窗，發展到如今員工數80人的科技公司，年營收也成長5倍，達4億元。身為家族第三代接班人，爸爸打造了全台第一個氣密窗「松鶴氣密窗」，肩上扛著父祖輩的功績重擔。

▲吳律謙把原本員工數20人的傳產鋁窗，發展成如今員工數80人、年營收4億元的科技公司。（圖／記者徐銘穗攝）
▲吳律謙把原本員工數20人的傳產鋁窗，發展成如今員工數80人、年營收4億元的科技公司。（圖／記者徐銘穗攝）
但吳律謙卻認為，他這一輩擁有3D列印、3D繪圖等技術很幸福，可以考慮到更細、更深與更廣的細節，加上網路世代知識更是垂手可得，「我們擁有無盡的知識與工具，能在更短時間內超越父祖輩的成績，可以創造比他們更好的產品。

▲吳律謙把自家鋁窗窗框斷面（右）做成吊飾，也將其花紋印在布料上，跨足時尚。（圖／記者徐銘穗攝）
▲吳律謙把自家鋁窗窗框斷面（右）做成吊飾，也將其花紋印在布料上，跨足時尚。（圖／記者徐銘穗攝）
他不只把特斯拉造車的概念帶入鋁窗，也和特斯拉創辦人馬斯克一樣，發展周邊商品。吳律謙把自家鋁窗切下的一塊塊斷面做成吊飾，推出吉祥物「光獸」、「光之子」公仔，更把鋁窗斷面的花紋當自家品牌紋飾，和LV、GUCCI等精品一樣印在布料上做成時裝，邀請設計師陳俊良打造鋁窗概念時裝秀，驚豔全場。

▲伊林娛樂旗下藝人王品澔擔任Ai風光窗代言人，在桃園二航廈登機口，與鋁窗斷面品牌紋飾西裝何穎。（圖／記者徐銘穗攝）
▲伊林娛樂旗下藝人王品澔擔任Ai風光窗代言人，在桃園二航廈登機口，與鋁窗斷面品牌紋飾西裝合影。（圖／翻攝風光Ai窗臉書）
▲風光Ai窗攜手東裝時代研發打造「風光布」，由設計師陳俊良籌畫時裝秀，驚豔全場。（圖／翻攝風光Ai窗官網）
▲風光Ai窗攜手東裝時代研發打造「風光布」，由設計師陳俊良籌畫時裝秀，驚豔全場。（圖／翻攝風光Ai窗官網）
對於未來目標，吳律謙說，毋庸置疑要重視環境保護，他也為此成立前瞻計畫部門，探討環境跟建築的關係。他認為，目前建築多只是研究美感，但不同經緯度、日照時程、風力風向有不同條件，房子跟怎麼坐落會影響採光性跟通風性。

吳律謙設定的目標是，不再被動地等建築師跟建設公司給圖紙要報價，而是希望未來在建築設計的階段就能共同參與，探討在哪裡開窗，達到更多環境的舒適空間。他說：「開一扇窗是為了引風導光。」而他就要成為那個引風導光，打造宜家生活的關鍵者。

吳律謙小檔案
年齡：36歲
學歷：台中科技大學企管系畢業
現職：均匠科技實業總經理
           台中科技大學企管系友會理事長
員工數：80人
年營收：4億元
資料來源：記者徐銘穗採訪整理

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

影音／颱風天鋁窗狂噴水怎辦？達人教1招解決

颱風季將至！MIT鋁窗號稱扛17級風　台灣國際室內設計展周四登場

專訪／前女軍官轉戰「成人直播主」　內內靈魂嘶吼：別喊我這3字

樂天女孩專訪／「阿姨團」中寶藏女孩　嘎琳坦白入隊：為進演藝圈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀