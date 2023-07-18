爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰：不想要這間房了

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他抱怨說，「現在我連朋友約出去都不敢，錢包裡只剩下一些百元鈔票，不能做任何事情，吃飯都要考慮價格，看著朋友在Instagram分享去日本玩，我只能望著而已，這種感覺真的很難受。」還認為，爸媽幫付買房的500萬元，不如去買ETF。
抱怨文湧入超過700則留言，多數人超羨慕原PO有爸媽能幫付500萬元，建議他要檢討自己為何只能賺3萬8000元。對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德聞訊也直呼：「我也好想要有這種爸媽啊！還有缺兒子嗎？」認為原PO真的超幸福，千萬別身在福中不知福。
依財政部資料，贈與稅免稅額是每1位贈與人每1年244萬元為限。曾敬德提醒，原PO爸媽幫出的500萬元稍微超出了贈與稅免稅額一點，可能要留意贈與稅的問題。此外，若以地板利率2.06%計算，1000萬房貸30年本利攤還，每月還款金額約3萬7000元，爸媽只要他上繳3萬元，其實也有幫忙分攤一點房貸。
曾敬德指出，以原PO月薪38K計算，爸媽幫付500萬元，相當幫他11年的薪水，等於讓他可以少奮鬥11年，而他上繳的3萬元，看似是交給爸媽處理，而非直接對銀行，因此還有機會保留還款彈性，建議若當月有大必須出席的聚會或事件，可適度和爸媽協商放寬當月上繳額度，保有資金運用的彈性，減低痛苦。
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