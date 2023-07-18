好市多去霉神物！「20分鐘免刷」廁所陳年黴菌掉光 噴蟑螂死超快
廁所浴室環境潮濕，磁磚縫隙容易卡陳年霉斑超難清。一名男子分享好市多「去霉神物」，將其噴在廁所磁磚縫隙，「20分鐘免刷」，陳年黴菌就掉光。文章引發討論，一票網友也分享該產品附加超神用法，可去除皮件的霉斑、白襯衫汗斑，甚至「殺蟑螂」，一噴能讓小強以驚人速度死亡。不過，這款去霉神物也不是沒有缺點，網友公認「噴頭很爛」、「味道很嗆」，用時要注意通風。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享，表示「通常除黴菌的噴劑都沒啥用，像安慰劑一樣」，但這次他用了來自英國A牌的除黴去汙清潔劑，一用驚豔，「幾乎不用刷就會掉...陳年黴菌全部都被卸下來！」
他分享多組使用前後對照圖引發討論。不少愛用者跟著大推，紛紛曝光除廁所黴菌以外的超神用法，包括去除皮件的霉斑、白襯衫白T的汗斑，甚至是殺蟑螂。
但是，這款去霉神物也不是沒有缺點，網友公認兩大缺點，一是「噴頭很爛」會外漏還沾你滿手，二是「味道很嗆」，使用時必須要注意通風。
事實上，想去除家中惱人的陳年黴菌，運用清潔法寶小蘇打粉和漂白水，免擦不費力，最快1分鐘將霉斑滿布的縫隙恢復白淨亮麗。不過，漂白水和小蘇打粉對於清除黴菌有一定效用，但靜置時間更是成敗因素之一。
大多新形成的霉斑都可在1分鐘左右的時間輕易擦拭，但日積月累的霉斑均需花上1小時或以上才可完全清除。如果每年只做一次全面大掃除的話，建議將小蘇打粉糊／漂白水濕敷2～4小時或以上，確保霉斑一次清。