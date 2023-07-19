捷運站旁2房要買車位嗎？專家「2條件」可不買　這類型租比買划算

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雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，有以下2種條件其實可以不買車位：
1、近捷運市區小宅：若地點離捷運、公車等交通機能不遠，其實是不需要車位，若硬買車位拉高總價，反倒可能難找到買方。
2、重劃區內房屋：若是居住在重劃區內，由於周邊空地多，若是周邊好停車的話，也不一定要買車位，並且非都市地區的停車位通常都很便宜。
胡偉良說，總結買不買車位的核心判斷基準，就是坪數大小。他認為30坪以下的小宅買不買車位相差不大，當位置近捷運，反而不買車位較好。實務上買小宅的消費者有70%至80%是不買車位的。
但若是買大坪數的房型，因通常會買大坪數的人有較高用車需求，就一定要連車位一起買，不然未來轉手時可能會不好賣。而且因素地取得較難，都市蛋黃區房子都走小宅化，搭配的多是機械車位，而在交通相對較不便的蛋白區，則較多是大坪數、搭平面車位的房型。
不過值得注意的是，選擇在外租車位的話，現在基於安全考量，多數社區也不允許外車進入，所以車位供給愈來愈少，或是當車位持有人突然不租時，就得思考該如何在短期內找到車位，尤其是在一位難求的市中心，租金還可能向上調漲，而租在重劃區的民眾，則是要考量到未來周邊住宅會不會愈來愈多，導致車位供不應求的狀況。
胡偉良建議，若是居住在市中心，住家為2房以上的產品，預算足夠就可以先買車位，由於市區土地寸土寸金，周邊難以停車，此時買房應連同車位一起買，房價也比較有支撐，未來房子在轉手時，售出的價格也會比同棟沒有車位的更具優勢。