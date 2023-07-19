台灣第一家生活工場要關了 即刻5折起封館出清！8月1日正式閉店
開設30年、全台首家的「生活工場」即將在8月1日正式閉店，近期舉行封館拍賣，「在這第30年，我們文林店要感傷的跟支持我們的朋友們說再見了」」對於閉店原因，生活工場文林店僅表示須經由總公司對外發言，但有專家分析因是近期電商品牌崛起，讓此類零售業者街邊店生意較難為。據了解，生活工場目前在台灣本島及澎湖共有47間門市。
記者徐銘穗/綜合報導
家居品牌「生活工場」成立於1993年，隔年年初在北市士林文林路上開設實體店面，目前生活工場在台灣本島及澎湖共有47間實體門市，走文青雜貨與家具風格，擁有不少粉絲，以「國民家居品牌」自居。
生活工場文林店近期在臉書「天母幫幫忙」、「芝山543-天母 士林 北投 在地 生活 美食 交流」等社團發「封館出清」訊息，全館5折起，留言寫道「謝謝大家對文林店的愛戴，我們即將在7月31日是最後一天了，8月1日正式閉店了」。
「我從小買到大，現在小朋友也一起買」、「你們店是我從小到大的回憶」。該店指出，自6月6日發出封館出清後，收到眾多老顧客不捨的訊息，但雖然辛酸不捨，士林區仍有石牌店、大葉高島屋店繼續服務。
對於閉店原因，生活工場文林店表示不便透露，須經由總公司對外發言。《ETtoday新聞雲》報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，隨著無印良品、IKEA、特力屋等競品取代性，可預料生活工場經營吃力程度，加上電商興起，更打擊實體店面營運。
此外，據了解生活工場文林店為1至2樓再加上樓中樓格局，按店面大小和文林路市場行情初估，每月租金至少20萬元，對零售業者負擔不小。截稿前仍未取生活工場總公司回應。