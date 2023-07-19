板橋42坪3房租金免2萬！浮洲合宜宅49戶開放申請　入住3條件公開

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《住宅法》第4條規定的經濟或社會弱勢身分者為，低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上、未滿25歲且於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家、65歲以上之老人、受家庭暴力或性侵害的受害者及其子女、身心障礙者、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者、原住民、災民、遊民、因懷孕或生育而遭遇困境的未成年人，及其他經主管機關認定者等13類人。
板橋浮洲合宜出租住宅各房型均附有對講機、衛浴、廚具、烘碗機及瓦斯爐等基本設備，網站上也有提供3D環景可供民眾查看。符合18歲以上，並在新北市、臺北市、基隆市及桃園市均無自有住宅，家庭所得未超過新臺幣133萬元且平均每人每月所得未超過5萬6000（含）元整等3申租條件的民眾，請把握機會提出申請。
營建署指出，此次出租作業是由日勝生活科技股份有限公司辦理，受理申請時間至8月11日止，採取線上網站登記http://www.perfectlife.com.tw/index，或撥打租賃服務中心服務專線(02)2968-3698洽詢。
並請在申請截止日前以書面檢送申請切結事項等資料文件，親送至板橋浮洲合宜住宅租賃服務中心（新北市板橋區合宜路51號1樓），經現場人員審查與檢視後，符合申請資格者，將在8月15進行公開電腦抽籤作業。
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