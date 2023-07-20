台灣房價為何降不下來？學者直指「2關鍵」：養房比養車便宜

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不過，首次揭曉的「房屋市場景氣燈號」，研究結果卻預測2023下半年，都將是代表景氣穩定的「綠燈」，直指下半年房市是「有感量縮，溫和價盤」。
房價為何降不下來？長期觀察台灣房市與景氣脈動的吳大任告訴《NOWnews今日新聞》說，真正影響房價的2個關鍵因素，一是「財富」，不是「所得比」，特別是雙北地區的高房價，不可能是以所得比不吃不喝幾年來買，這樣頂多只買得起套房。
他說，擁房者因過去累積的財富，這些富裕人家因為不缺錢，也就不會賣房，當需求高、供給小，長期來看，房價就會居高不下，雖然短期內上上下下，但長期還是上漲。
吳大仁說，台灣人對房價有一大迷思，認為「台灣房市將因少子化趨勢，步入日本後塵。」但他直言，少子化會讓日本房市下修，因為日本買房的是年輕人，但在台灣，尤其是雙北，買房的是那些擁有財富的人，因此少子化對他們而言影響有限，自然也不會衝擊房市。
其次，則是房屋持有成本較低。吳大任舉美國房屋為例，指出在美國擁有1000的萬房屋，1年要繳1、20萬元的稅金，但在台灣擁有同樣1000萬元的房子，持有成本只有1‰ ，也就是1年只要繳約1萬元稅金，比擁有車子要繳的稅還便宜，因此被虧「在台灣養房子比養車便宜」。
吳大任指出，政府各式打炒房、現貸政策，已經在去年第四季收穫效果，景氣得分為33.62，顯示為低迷的「藍燈」，今年第一季更是打到最低，僅有31.68，同樣是「藍燈」，觀察發現會讓短期投機慢慢退出，留下來都是長線資金與真正有需求者。
那麼，什麼因素才會影響台灣房價呢？吳大任直言，台灣會大幅影響房價的因素是「地緣政治」，畢竟台灣持續面對中國的威脅，冒著這麼大風險，還願意做長期投資，表示有很大信心，笑說：「這和買台積電『護國神山』有什麼不同。」
「台灣房屋房市景氣燈號」燈號說明：
紅燈：景氣過熱（49.22~100）
黃紅燈：景氣轉好（44.37~49.22）
綠燈：景氣穩定（41.44~44.37）
黃藍燈：景氣轉壞（37.36~41.44）
藍燈：景氣低迷（0~37.36）
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