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黃子佼2萬字懺悔文懶人包！4大重點一次看懂「佼佼的內心話」

▲黃子佼以2萬多個字交代過去1個月的心路歷程。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼以2萬多個字交代過去1個月的心路歷程。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）6月19日被揭發性騷擾，本人拍影片認錯道歉，接著自殘送醫，出院後神隱1個月，於昨（19）日老婆孟耿如生日前夕，寫下21625字長文懺悔，由於篇幅龐大，《NOWnews今日新聞》濃縮成4大重點，帶讀者了解黃子佼的內心想法。

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玉石俱焚的原因

黃子佼當天除了為年輕時犯的錯道歉，還爆料13位藝人的黑歷史，他解釋，因為被看穿了過去暗黑的一部分，身心靈萬念俱灰，真的什麼都可以不要了，因此肆無忌憚把這些影響過自己的大小事說出來，而早年沒有社群平台，有些故事不是親身經歷，而是不小心得知，多半是從客廳、教室、餐廳聽來，甚至是寫在私密日記本裡，有些是年少輕狂戀愛時的相關片段，任何人都可能遇到。

「所以那天的我，心裡最直接的念頭就是，反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了，什麼面子裡子都不要了！做個交代、抱怨，我的靈魂才能放下吧？這是衝動嗎？還是過去的黃子佼與現在的黃子佼重逢變奏和解？撐了好多年，就任性一次！一了百了。如果依然沒完沒了？我也看不到。」對此，黃子佼鄭重地說：「對當天影片內所提到的人事物，說一聲抱歉。對不起。」

▲黃子佼承認年輕時做過許多非法行為。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼拍3支影片承認年輕時做過非法行為，並對10多名明星開地圖砲。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
還原去醫院到醒來的過程

黃子佼17日無意間看了日本小說家太宰治的紀錄片，「我相信這是必然的巧合，呼應了我偏激的行動選擇」，19日媒體鋪天蓋地報導醜聞，黃子佼自白完，10點多便下手傷害自己，隨後聽到孟耿如撞擊木門、呼喚他的片段聲音，破門後，孟耿如稍作檢查並冷靜地通報救護車，接著在老公耳邊呼喚，黃子佼不久後被縫合傷口的疼痛間歇性痛醒，接著感覺到救護車快速又顛簸的奔馳，迷濛之間，一直有很近距離的警笛聲。

傍晚，黃子佼才真正醒來，但還沒有恢復說話能力與思考的速度，行動緩慢，也過度情緒化，只有極不清楚且無意義的喉音，接著開始哭泣，黃子佼看著孟耿如，說了第一句話：「為什麼要救我？」

▲黃子佼認性騷擾後不堪壓力疑似輕生，老婆孟耿如出來說明會陪他一起面對。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.19）
▲黃子佼坦承性騷擾後不堪壓力輕生，妻子孟耿如代替丈夫面對媒體的關注。（圖／記者葉政勳攝）
感謝老婆孟耿如、恩師張小燕

黃子佼說，孟耿如事發後放下一切陪伴，代表他開記者會，停止對外發聲並暫停更新粉專，工作全面停擺，「何其無辜，我希望她可以趕快重啟她自己對外的精彩人生，懇求各位體諒／支持她」、「對不起，我只能用撿來的餘生好好彌補～我美麗善良勇敢善解人意又無敵堅強的妻子，這是我上輩子修來的，這輩子我也要好好修，學習她跟隨她，多用高我判斷事情。」

此外，黃子佼謝謝孟耿如無私的忍耐，承諾「我就算依然有以上類似想法，還不時出現可怖的壞念頭，但為了妳和孩子，我似乎要堅強」，指遇到老婆的近10年來，對方刪除了他很多要不得的劣根性，20日是孟耿如32歲生日，「真的，永生難忘了？我真的太對不起她...」，19日是自己重生滿月，也是女兒1歲兩個月，還是老婆生日前夕，黃子佼說：「我一定要在此刻穩穩的出現，生日快樂，未來，許諾打造更好的老公、玉米爸，是我現在僅能給妳的禮物。」

黃子佼有了解散工作團隊的念頭，他感謝恩師張小燕和孟耿如替他理性分析，理出對策繼續照顧團隊生計，「而這些都必須要擁有一個前提，那就是召回我的責任感，但是，我仍感覺自責，受不起大家的愛，也受不起大家的恨，正反情緒反覆衝擊，直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。」

▲黃子佼謝謝張小燕（左起）、孟耿如的開導與陪伴。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼謝謝張小燕（左起）、孟耿如的開導與陪伴。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
「請大家繼續監督我」

「最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。」黃子佼表示，自己終究被救回來，救他的孟耿如，當初讓他變成黃子佼2.0，如今又給他新的機會，黃子佼透露，某網友私訊他說「未來是全民監督黃子佼，你一定要做得更好」，黃子佼說：「過去幾年，我所做的事，隨著關注度變高，其實也都是在全民監督下行進的，包括藝人或老公、爸爸等新角色。做的還可以嗎？請繼續監督我。」

文末，黃子佼做結語：「地球人，祈願各自安好，各自認回自己的對錯故事，人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐，然後，勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進，我，黃子佼3.0，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進，那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷，不過度盼望，但求修好餘生。」

▲黃子佼（左）呵護孕妻孟耿如，吵架會讓步。（圖／翻攝孟耿如臉書）
▲黃子佼（左）承諾會做好黃子佼3.0，修好餘生。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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