黃子佼2萬字懺悔文懶人包！4大重點一次看懂「佼佼的內心話」

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黃子佼當天除了為年輕時犯的錯道歉，還爆料13位藝人的黑歷史，他解釋，因為被看穿了過去暗黑的一部分，身心靈萬念俱灰，真的什麼都可以不要了，因此肆無忌憚把這些影響過自己的大小事說出來，而早年沒有社群平台，有些故事不是親身經歷，而是不小心得知，多半是從客廳、教室、餐廳聽來，甚至是寫在私密日記本裡，有些是年少輕狂戀愛時的相關片段，任何人都可能遇到。
「所以那天的我，心裡最直接的念頭就是，反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了，什麼面子裡子都不要了！做個交代、抱怨，我的靈魂才能放下吧？這是衝動嗎？還是過去的黃子佼與現在的黃子佼重逢變奏和解？撐了好多年，就任性一次！一了百了。如果依然沒完沒了？我也看不到。」對此，黃子佼鄭重地說：「對當天影片內所提到的人事物，說一聲抱歉。對不起。」
還原去醫院到醒來的過程
黃子佼17日無意間看了日本小說家太宰治的紀錄片，「我相信這是必然的巧合，呼應了我偏激的行動選擇」，19日媒體鋪天蓋地報導醜聞，黃子佼自白完，10點多便下手傷害自己，隨後聽到孟耿如撞擊木門、呼喚他的片段聲音，破門後，孟耿如稍作檢查並冷靜地通報救護車，接著在老公耳邊呼喚，黃子佼不久後被縫合傷口的疼痛間歇性痛醒，接著感覺到救護車快速又顛簸的奔馳，迷濛之間，一直有很近距離的警笛聲。
傍晚，黃子佼才真正醒來，但還沒有恢復說話能力與思考的速度，行動緩慢，也過度情緒化，只有極不清楚且無意義的喉音，接著開始哭泣，黃子佼看著孟耿如，說了第一句話：「為什麼要救我？」
感謝老婆孟耿如、恩師張小燕
黃子佼說，孟耿如事發後放下一切陪伴，代表他開記者會，停止對外發聲並暫停更新粉專，工作全面停擺，「何其無辜，我希望她可以趕快重啟她自己對外的精彩人生，懇求各位體諒／支持她」、「對不起，我只能用撿來的餘生好好彌補～我美麗善良勇敢善解人意又無敵堅強的妻子，這是我上輩子修來的，這輩子我也要好好修，學習她跟隨她，多用高我判斷事情。」
此外，黃子佼謝謝孟耿如無私的忍耐，承諾「我就算依然有以上類似想法，還不時出現可怖的壞念頭，但為了妳和孩子，我似乎要堅強」，指遇到老婆的近10年來，對方刪除了他很多要不得的劣根性，20日是孟耿如32歲生日，「真的，永生難忘了？我真的太對不起她...」，19日是自己重生滿月，也是女兒1歲兩個月，還是老婆生日前夕，黃子佼說：「我一定要在此刻穩穩的出現，生日快樂，未來，許諾打造更好的老公、玉米爸，是我現在僅能給妳的禮物。」
黃子佼有了解散工作團隊的念頭，他感謝恩師張小燕和孟耿如替他理性分析，理出對策繼續照顧團隊生計，「而這些都必須要擁有一個前提，那就是召回我的責任感，但是，我仍感覺自責，受不起大家的愛，也受不起大家的恨，正反情緒反覆衝擊，直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。」
「請大家繼續監督我」
「最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。」黃子佼表示，自己終究被救回來，救他的孟耿如，當初讓他變成黃子佼2.0，如今又給他新的機會，黃子佼透露，某網友私訊他說「未來是全民監督黃子佼，你一定要做得更好」，黃子佼說：「過去幾年，我所做的事，隨著關注度變高，其實也都是在全民監督下行進的，包括藝人或老公、爸爸等新角色。做的還可以嗎？請繼續監督我。」
文末，黃子佼做結語：「地球人，祈願各自安好，各自認回自己的對錯故事，人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐，然後，勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進，我，黃子佼3.0，會帶著手頭上所剩無幾的愛行進，那些曾經擁有的榮耀，已成灰燼，但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷，不過度盼望，但求修好餘生。」
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