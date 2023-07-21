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獨／冷氣掉落砸死政大女！17樓冷氣怎麼裝？專家：99%下方零防護

▲板橋捷運新埔站附近20日發生冷氣自17樓掉落，砸死下方等公車的21歲政大女學生。專家說，此類施工「99%不會額外在下方（地面）做防護」（圖 ／翻攝畫面）
▲板橋捷運新埔站附近20日發生冷氣自17樓掉落，砸死下方等公車的21歲政大女學生。專家說，此類施工「99%不會額外在下方（地面）做防護」（圖 ／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

新北板橋捷運新埔站附近昨（20）發生發生冷氣自17樓掉落，砸死下方等公車的21歲政大女學生。死者爸爸悲慟問「為何沒有安全措施？」究竟在17樓裝冷氣該怎麼裝？又有何防護措施？擁有20年資歷的室內設計師坦言，因法規沒有規範，此類臨時性的高樓層裝修冷氣作業，「99%不會額外在下方（地面）做防護」。

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新北市府工務局查，該社區規定可裝冷氣在內凹花台處，本案經管委會同意施工，因此市府無從裁罰。肇事李姓工人坦承不熟悉「窗型」冷氣的安裝流程，疑似安裝步驟有疏漏釀禍，今早被依過失致死罪移送新北地檢署，裁定3萬元交保

▲不少人都會請冷氣師傅來家中安裝冷氣，但是這些師傅們「安全措施」真的有做到位嗎？（圖／楊宇帆臉書）
▲不少人都會請冷氣師傅來家中安裝冷氣，但是這些師傅們「安全措施」真的有做到位嗎？（圖／楊宇帆臉書）
究竟在17樓裝冷氣該怎麼裝？亞太空間設計裝飾協會秘書長、大崑國際室內裝修執行長李欣接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時指出，新大樓在外觀建置上，會預留安裝冷氣室外機的位置，因此新成屋及屋齡較新的房子較不會有冷氣或室外機掉落問題，但舊屋因沒規劃，多掛屋突或外牆，出事機率較高。

李欣指出，進行冷氣室外機安裝時，不論樓層高低，一會要求「一定要兩人一組」，二是先「在冷氣鐵架下方做防護網防護」，也會要求師傅施作時一定要戴安全帽，兩名師傅一人鎖螺絲、一人遞工具，安全上也較有保障，也會特別提醒師傅顧好工具，也要注意安全。

不過，她也坦言，防護網只能擋住工具等小物件掉落，要是遇上像昨天板橋新埔掉落的33公斤直立式窗型冷氣，也是Hold不住。而且因為單戶冷氣更換、安裝施工屬臨時性作業，不會特地架設施工鷹架、工作平台，「99%不會額外在下方（地面）做防護」。

▲李欣建議室外機可每2至3年可在室內機檢修時，請師傅一起檢查鐵架或防護格柵安全性。（示意圖／取自pexels ）
▲李欣建議室外機可每2至3年可在室內機檢修時，請師傅一起檢查鐵架或防護格柵安全性。（示意圖／取自pexels ）
夏天是冷氣大月，裝修需求大增。李欣指出，一般而言冷氣室外機因有維修需求，會安裝在好更換的位置，也容易讓師傅有便宜行事的心態，「哪裡好裝就裝哪」。她建議比照菸品，在冷氣室外機出場時貼「安全提醒」，或許能降低意外發生的風險。

李欣也提醒，師傅在裝冷氣、室外機時有兩件事一定得做，一是要先進行位置探勘、安全性與風險評估，二是加強鐵架網或做防護格柵。此外，她也建議，室內冷氣機使用2年以上，通常會建議每半年進行檢修，但室外機通常是壞了才修，建議每2至3年可在室內機檢修時，請師傅一起檢查室外機，查探冷氣架、格柵狀態，降低掉落風險。

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