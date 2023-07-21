冷氣掉落不是第1次！逢甲13室外機掉整排砸10車　5點施工規定曝光

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2021年4月，台北松山區民生東路上的一間玉飾店，因為雨遮上方的鐵架，長期承受5台冷氣機，至少250公斤的重量，不堪負重，直接斷裂崩塌， 差點波及行人。建管處調查發現，這裡的鐵架和遮雨棚是違建，業者已派人拆除。
2015年8月，台北市重慶南路與衡陽街口的東方大樓，裝設在8樓外牆的冷氣機室外機（壓縮機）的遮陽板突然脫落，直墜砸中騎車行經的45歲蔡姓男騎士機車，造成他銷骨骨折和手腳部分受傷，幸無生命危險。
《勞動臺北電子報》第148期揭露，冷氣安裝施作時，常發生墜落、滾落、感電、物體飛落等事故，條列出台北市2019年到2020年的8件冷氣師傅墜落地面事故，祭出5點施工規定提醒：
1. 使用之移動梯及合梯時，應符合職業安全衛生設施規則第229條及第230條規定，「移動梯」應具有堅固之構造、其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象、寬度應在30公分以上、與採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。「合梯」應具有堅固之構造、其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等、梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套、有安全之防滑梯面、不得以合梯當作二工作面之上下設備使用，禁止站立於頂板作業，以避免發生墜落危害。
2. 攀爬至高度2公尺以上之高處作業時，應符合職業安全衛生設施規則第225條及第281條規定，先檢視施工現場工作環境，若有發生人員墜落之風險存在時，應以架設施工架或其他方法設置工作台、或張掛安全網、或設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛，並全程確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，以避免發生墜落危害。
3. 攀爬至易踏穿材料構築之屋頂及雨遮上方作業時，應符合職業安全衛生設施規則第227條規定，規劃安全通道，於屋架、雨遮或天花板支架上設置適當強度且寬度在30公分以上之踏板、於下方可能墜落之範圍，裝設堅固格柵或安全網等防墜設施、指定屋頂作業主管指揮或監督該作業，以避免發生墜落危害。
4. 若遇需舊機拆除時，應符合職業安全衛生設施規則第276條規定，拔卸電氣插頭時，應確實自插頭處拉出、切斷開關應迅速確實、不得以濕手或濕操作棒操作開關、對於其他工作物拆掛作業，應事先確認從事作業無感電之虞，始得施作、對於電氣設備及線路之敷設、建造、掃除、檢查、修理或調整等有導致感電之虞者，應停止送電，並為防止他人誤送電，應採上鎖或設置標示等措施，並於斷電後實施檢電，確認電源線未帶電後，再拆除舊機，以避免發生感電危害。
5. 使用鑽孔或修整機(工)具時，應符合職業安全衛生設施規則第280條規定，應使勞工確實使用安全帽及其他必要之防護設施，以避免發生物體飛落、飛散之危害。
台北市勞動局提醒，冷氣安裝施工作業，屬於臨時性、短暫性之高風險作業，安裝施工人員對施工作業環境之不可預知及不可控制，一不注意就容易發生職業災害，不要心存「放心啦，我都已經做幾十年了，不會有事」的僥倖心態。因此於冷氣安裝施工作業之前、中、後，應確實檢視並做好各項安全防護措施，以避免職業災害的發生。