中市醃漬蔬菜稽查　6件不合格下架裁罰

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食安處表示，此次專案擇定24家未曾抽驗或曾有抽驗不合格之醃漬蔬菜販售業者執行稽查，查核項目包括，食品良好衛生規範準則(GHP)、標示查核及保存來源文件及食品業者登錄等，均符合規定；另也抽驗業者販售的醃漬蔬菜產品共40件，檢驗防腐劑及漂白劑，查獲有6件不合格，均已命業者立即下架。
食安處說明，其中5件經追查產品來源為外縣市業者，已移所轄縣市衛生局各裁罰3萬元；另1件產品(脆筍干)為霧峰區業者所生產，食安處已依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處3萬元罰鍰。
食安處提醒，選購醃漬食品時，注意三不一要原則，即可吃的安心又放心，一、不買味道過於刺鼻、不自然的產品；二、不購買來源不明的產品；三、不選擇顏色過於鮮豔的產品；四、要選擇包裝、標示、內容物完整的產品。
食安處呼籲，食品業者應落實衛生自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，使用食品添加物應依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定使用，僅表列中的食品類別得依限量規定合法添加使用，不符合規格標準之食品添加物、非表列的品項，未准許的食品範圍，或未經查驗登記之單方食品添加物，均不得使用。更多資訊，請至「食安GIS專區」查詢。