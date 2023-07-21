冷氣掉落奪命！屋主最重可罰30萬　管委會必做「這1事」難避責任

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未依法維護建築物設備安全者，違者依《建築法》第91條規範可處建物所有權人、使用人6萬以上、30萬以下罰鍰，並限期改善，若是營業場所致人死亡，得處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬至500萬罰金。
而「公寓大廈管理條例」第8條規定，公寓大廈周圍上下、外牆面都是共有部分，管委會有管理權責。因此，對於外牆磁磚、外牆相關設施或放置盆栽等，管委會都應該要定出管理規範，並向主管機關報備才具效力，並且定期檢查外牆面，確保安全無虞。
消基會指出，都會區多公寓大廈，且公寓大廈很多是20、30年以上的老舊建物，冷氣機的裝設很可能也有5、10年以上，龐大的冷氣機，支架老舊、鏽蝕，走在街道旁，極令人擔心走在路上行人的安全；例如，逢甲商圈13台冷氣平台垮掉，砸中2部汽車和6台機車，損失慘重亦是明證。
對此，消基會做出以下8點呼籲：
一、冷氣安裝施工作業，屬於臨時性高風險作業，為防止物體飛落引起災害，可以參酌「營造安全衛生設施標準」，要求冷氣安裝施工作業時，應設置警示繩避免行人進入物體飛落危險區域內。
二、《建築法》第10條、77條賦予建築物所有權人、使用人與主管建築機關安全裝設與維護的權責，希望全國官員、業者、公會、民眾的警覺，徹底檢視冷氣機的裝設安全與維護，還給民眾安心。
三、從「冷氣裝修安全作業指引手冊」到「建築法」、「公寓大廈管理條例」等法源或作業要點都是環環相扣，應依照各規範要求建築物所有權人、使用人、施工單位和人員對於安全採行嚴格的標準。
四、從此事件後，應嚴格執法，讓地方政府建築主管機關提出輔導改善計畫，一定期限後強制開罰，才可能會有相對安全的效果。
五、電器商業同業公會全國聯合會已提出裝設室外主機時須具備安裝籃，但有些安裝師傅會便宜行事將冷氣主機置放籃中，省去另裝設專用三角支架，造成主機固定上的瑕疵，一般鑽設膨脹螺絲時，應有一定的SOP，鑽孔確認後須清除孔內粉末，再採取拉拔試驗，確認後方得鎖上螺絲(具扭力板手更佳)這些的專門技術都得從工班養成技術之初，都要落實，才能在執行工作時確保安全。
六、申請建築執照時，應請建築師規劃設計擺放冷氣主機之適當位置—陽台或專屬冷氣機設置之安全地方，但絕對不能懸挑出墻外掛。
七、呼籲政府配合「都市更新整建維護計畫」（俗稱：外牆拉皮計畫），補助民眾盤點外牆冷氣設備統一規劃之設計、監造、及工程款，同時輔導變更建築立面、使用執照，讓外牆上之冷氣設備回歸應有的管制，同時提升市容觀瞻。
八、除了冷氣機之外，陽台有許多隨意放置花盆，常造成掉落傷及無辜、走在大樓下要小心磁磚雨、石材外牆也要小心無預警掉落等種種可能傷及無辜的相關管理缺失應加強，務必加強嚴格管理與稽查，以保障行人安全。