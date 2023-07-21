房市／擔心不小心買到「凶宅」？安新建經教3招趨吉避凶

全台待售新成屋8.2萬戶！8年新高　「這3市」占1半：專家點3關鍵

▲全台待售新成屋去年下半年增至8萬2000戶創新高，光是新北、桃園及台中就占了一半。（圖／品牌提供）
▲全台待售新成屋去年下半年增至8萬2000戶創新高，光是新北、桃園及台中就占了一半。（圖／品牌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部今（20）公布「111年下半年低度使用(用電)住宅及待售新成屋統計」，全國待售新成屋去年第4季增至8萬2307戶，創下統計以來新高紀錄，六都中待售新成屋數量最多前三名依序是新北市1萬6623戶、桃園市1萬3625戶及台中的1萬3128戶，光是這3市就占了一半，而被視為空屋指標的低度使用住宅比率，2022下半年降到8.77%，創次低紀錄。專家分析，待售新成屋破8萬戶有3關鍵原因，1是預售推案完工、2是平均地權發酵買氣退場、3是央行連續性生息干擾。

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內政部表示，全國待售新成屋在2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，都維持在7萬宅左右，從2022年起呈現上升趨勢，第3季8萬109宅，第4季8萬2307宅，高於近5年平均數量7萬5888宅，上升至統計以來新高，主因新建完成的住宅增加所致

▲110第3季至111年第4季全國與6都待售新成屋戶數。（圖/內政部提供）
▲110第3季至111年第4季全國與6都待售新成屋戶數。（圖/內政部提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察數據結構來看，待售新成屋的數量緩步攀升，新北市、桃園市、台中市就佔了其中的5成，顯示重劃區多且推案量大的區域，似乎都有待售新成屋數量較多的狀況，且屋齡2~5年的數量約有3.8萬戶，倘若趨勢沒有改變，可能有3~4萬戶未來會遇到建商囤屋稅2.0的問題。

統計顯示，全國待售新成屋2022年第四季增加至8.2萬戶，創下統計以來新高，其中有54%都是屋齡2年內的待售新成屋，推估應該與2021使照核發10.5萬戶與2022年11.2萬戶有關，過去預售推案開始進入大量完工期。

若以區域來看，房市大量推案區也是待售新成屋數量較多的區域，包括新北有1.7萬戶，桃園1.4萬戶，台中1.3萬戶，高雄8486戶，台南7056戶與台北市的3752戶，新竹市與新竹縣也有5600餘戶。

▲111年第4季6都待售新成屋主要集中地區住宅戶數。（圖/內政部提供）
▲111年第4季6都待售新成屋主要集中地區住宅戶數。（圖/內政部提供）
曾敬德表示，待售新成屋數量增加，一來與過去預售大量推案完工有關，二來去年下半年開始平均地權條例討論發酵，市場投資買氣退場，整體交易放緩，也會導致新成屋去化速度放緩，加上央行的連續性升息等干擾，都可能是導致待售新成屋數量緩步增加原因。

▲104年第1季至111年第4季全國待售新成屋宅數。（圖/內政部提供）
▲104年第1季至111年第4季全國待售新成屋宅數。（圖/內政部提供）
至於低度使用住宅比率，2023年下半年全國低度使用住宅為79萬5186戶，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率8.77%，創下統計13年以來的次低紀錄，最低紀錄是2021下半年的8.66%。內政部說明，依縣市別觀察，以台北市6.69%最低、新北市7.18%次低；以金門縣17.14%最高、宜蘭縣14.68%次高。對此，曾敬德笑說，「代表上半年賣太多了」。

▲98年至111年下半年全國低度使用(用電)住宅比率。（圖/內政部提供）
▲98年至111年下半年全國低度使用(用電)住宅比率。（圖/內政部提供）

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