必勝客「巨型披薩」露營游泳都能用 不是愚人節玩笑！限量買法曝
不是愚人節也能搞創意！必勝客把「超級總匯大比薩」面積直接放大18倍，開賣「巨型比薩」造型浴巾，露營游泳都能用，讓粉絲笑讚「看了都飽了」、「食物掉在上面可能也不會發現的那種」， 限量開搶買法曝光。出遊不只帶這款萬用巾，還可以配上摩斯漢堡聯名可樂果的MOS米穀酥，人氣「辣味摩斯吉士漢堡」和「玉米濃湯」，變成酥脆零嘴一口接一口，到哪都能方便吃。
記者蕭涵云/綜合報導
繼療癒可愛的「好運比薩枕」，必勝客暑假再度推出「巨型比薩造型浴巾」，可不是一切片做做樣子而已，把經典人氣口味整顆「超級總匯大比薩」直接放大18倍，配料豐富、色彩繽紛；想要切片版還可以自己摺一摺，要多大片就有多大片。
比薩控看了都忍不住笑出來，直說「露營游泳兩相宜耶」，稱讚業者有跟上生活狀態，更有粉絲笑說「看了都飽了」、「食物掉在上面可能也不會發現的那種」，還以為「會等到明年愚人節才發售」。
必勝客「比薩造型浴巾」即日起已在全台門市熱情開賣，任一訂單加價399元，就能獲得，數量有限。提醒大家，網路訂餐時，可於訂購時點選「人氣加購推薦」後，加點「必勝客比薩造型浴巾」；由於造型浴巾是期間限量，如果消費者選擇的門市無法加購，就代表已經售完，可以試著往其他門市預訂看看。
而且暑假出遊不只能帶必勝客萬用巾，還可以配上摩斯漢堡聯名可樂果的MOS米穀酥，把人氣「辣味摩斯吉士漢堡」和「玉米濃湯」，變成獨家調味的米穀酥，一打開真的以為在吃摩斯，還原度頗高，酥脆零嘴搭配一辣一甜兩種人氣口味，涮嘴到忍不住一口接一口，到哪都能方便吃。
「MOS米穀酥」單售優惠價45元（原價55元），兩入79元，只在摩斯漢堡獨家販售，限量供應。即日起至8月31日「夏日感謝季」活動，到店消費3款指定零食套組可享超值優惠價，3款指定零食套組含「MOS米穀酥12入」組，優惠價450元、「MOS米穀酥綜合零食」組，優惠價500元。