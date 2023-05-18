獨／開箱必勝客520限定「愛芝心圈圈」 雙愛心搭配草莓醬今開搶
必勝客把今年愚人節大受好評的「零傷害比薩」，變成浪漫520告白神器「愛芝心圈圈」。今（18）日《NOWnews今日新聞》搶先為大家開箱，打開「愛芝心圈圈」，可以獲得一個心型香濃芝心餅皮圈圈＋愛心造型莫札瑞拉起司餅，還附上法國Bonne Maman草莓醬，讓大家發揮創意寫上甜蜜情話。
記者蕭涵云/台北報導
今年愚人節造成轟動的必勝客「零傷害比薩」掀起狂潮，特別為浪漫520打造限定「愛芝心圈圈」，堪稱最佳告白神器，一次擁有雙層愛心比薩。今《NOWnews今日新聞》搶先開箱，還可把比薩分為一個浪漫心型香濃芝心餅皮圈圈，以及愛心造型的莫札瑞拉起司餅。
心型香濃芝心餅皮圈圈有著鬆軟外皮內夾香濃芝心，一拉開還有濃郁牽絲的內餡；中間的愛心造型的莫札瑞拉起司餅，則是酥脆鹹香的口感，內外正好是不同口感，相當有創意。必勝客還貼心附上法國Bonne Maman草莓醬，讓大家可以發揮創意為「愛芝心圈圈」寫上甜蜜情話。
必勝客520告白神器「愛芝心圈圈」，即日起限時限量開賣！只販售到5/31，而且會售完為止。今記者電話預定完不到半小時即可取貨， 還算相當好訂購，害羞示愛的朋友，訂起來就能輕鬆表達心意。
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