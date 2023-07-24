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國營員工備200萬頭款　想貸青安40年買千萬房！因「信貸」猶豫了

▲年薪85萬的國營事業員工備了200萬頭款，想貸青安40年買1000萬以內房子，但因身上還有80萬元信貸被勸「謹慎考慮」。（圖／資料照片）
▲年薪85萬的國營事業員工備了200萬頭款，想貸青安40年買1000萬以內房子，但因身上還有80萬元信貸被勸「謹慎考慮」。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

破盤利率1.775%的新青安貸款撩得大家想買房的心蠢蠢欲動！一名年薪85萬元的國營事業員工存了200萬買房頭款，計畫申請青安貸款40年買1000萬以內房子，但自己身上還有近80萬元的信用貸款，憂心40年青安貸款過不了。對此，專家建議新青安貸款1.775%只有補助3年，買房還是謹慎為上。

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原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」發問，表示「目前職業為國營，年薪約85（萬），身上有剩下將近80（萬）的信貸」，想知道以他的條件，若申請新青安房貸貸40年，購買1000萬以下的物件，審核通過的機率高不高？他也透露會準備200萬頭期款。

▲網友都勸他先還清80萬信貸，緩個半年再買房。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
▲網友都勸他先還清80萬信貸，緩個半年再買房。（圖／翻攝買房知識家 A你的Q臉書）
不少人建議他先把80萬元信貸還掉，「有信貸會有很大的影響和困擾哦！建議先還清，重新培養半年以上再買房。」一名過來人則曝光經驗談說，「買屋前去銀行，評估貸款說可以，但當貸款時，就會被信貸牽制了，大多數銀行就開始說因爲信貸關係，影響貸款成數之類。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪表示，新青安貸款沒利多、也無利空，該方案拉長貸款年限與寬限期，是比利率2.06%的公教房貸划算，對不少買房族來說是首選方案。不過，利率補貼只有前3年，建議購屋人還是謹慎使用，畢竟還貸期限拉長，對財務槓桿要更敏銳，避免過度擴張。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

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