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台北市千萬內熱銷Top 5社區　前3名都在中山區！冠軍面積僅7坪大

▲北市千萬元以內的社區Top 5中，前3名都在中山區。（圖／信義房屋提供）
▲北市千萬元以內的社區Top 5中，前3名都在中山區。（圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據北市地政局資料顯示，去年北市實價揭露數量最多的千萬元內社區，前三名都在中山區，包括「林森觀光大廈」揭露28件，平均單價每坪57.6萬元，「春暉大樓」揭露23件平均每坪52.4萬元，「和益金銀大樓」揭露17件平均每坪45.44萬元，第四與第五名則分別是北投區的「極上之湯」與「金馬獎大樓」。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中山區一直是套房交易量最大的區域，主要區域內因為靠近市中心，早年就有許多套房社區，加上低單價與低總價特性，吸引資金有限與收租型的客戶買進，不過中山區部分區域夜生活較多，相對起來居住不像一般住宅區單純，若是戶數眾多又管理欠佳的狀況下，難免會出現比較複雜的狀況。

▲北市千萬元以內的社區Top 5，平均坪數僅11坪。（圖／信義房屋提供）
▲北市千萬元以內的社區Top 5，平均坪數僅11坪。（圖／信義房屋提供）
從各總價區間交易最熱門的大社區來看，未滿1000萬元最熱門者為中山區林森觀光大廈，交易件數計28件，以1房型產品為主；1000-1500 萬元由萬華區台北晶麒奪冠，交易件數計35件，以1房型產品為主；1500- 2000 萬元為萬華區台北晶麒，交易件數計17件，以2房型產品為主。

2022年林森觀光大廈，交易量為28戶，平均成交總價420萬元，平均交易面積約7.7坪。該社區位在新生北路高架旁，屋齡43年，總樓高12樓，約有349戶，公設比21.5%，每戶坪數約7.55坪，近1年平均成交單價為57.61萬元／坪。

▲千萬內社區冠軍林森觀光大廈，位在新生北路高架旁，屋齡43年，總樓高12樓，記有349戶，近1年平均成交單價為57.61萬元／坪。（圖／翻攝Google地圖）
▲千萬內社區冠軍林森觀光大廈，位在新生北路高架旁，屋齡43年，總樓高12樓，記有349戶，近1年平均成交單價為57.61萬元／坪。（圖／翻攝Google地圖）
「春暉大樓」、「和益金銀大樓」，由於戶數多，像春暉大樓總戶數多達560戶，和益金銀也有340戶，加上住商混合、住戶較為複雜，前者近一平均成交單價為53.48萬元／坪，後者近一平均成交單價則為49.74萬元／坪

曾敬德表示，中山區的套房社區品質不一，新的套房大樓管理較佳，還有租金水準較高的飯店式管理商務住宅，也吸引不同客層的租客進駐，但若是租金相對便宜的套房社區，可能就要留意是否有住戶太過複雜的問題。

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