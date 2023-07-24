台北市千萬內熱銷Top 5社區　前3名都在中山區！冠軍面積僅7坪大

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從各總價區間交易最熱門的大社區來看，未滿1000萬元最熱門者為中山區林森觀光大廈，交易件數計28件，以1房型產品為主；1000-1500 萬元由萬華區台北晶麒奪冠，交易件數計35件，以1房型產品為主；1500- 2000 萬元為萬華區台北晶麒，交易件數計17件，以2房型產品為主。
2022年林森觀光大廈，交易量為28戶，平均成交總價420萬元，平均交易面積約7.7坪。該社區位在新生北路高架旁，屋齡43年，總樓高12樓，約有349戶，公設比21.5%，每戶坪數約7.55坪，近1年平均成交單價為57.61萬元／坪。
「春暉大樓」、「和益金銀大樓」，由於戶數多，像春暉大樓總戶數多達560戶，和益金銀也有340戶，加上住商混合、住戶較為複雜，前者近一平均成交單價為53.48萬元／坪，後者近一平均成交單價則為49.74萬元／坪。
曾敬德表示，中山區的套房社區品質不一，新的套房大樓管理較佳，還有租金水準較高的飯店式管理商務住宅，也吸引不同客層的租客進駐，但若是租金相對便宜的套房社區，可能就要留意是否有住戶太過複雜的問題。
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