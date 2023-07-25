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建商遲延交屋怎麼辦？購屋糾紛Top 5公開　專家：逾3月可解約求償

▲建商若延遲交屋怎麼辦？專家指，若超過3個月買方可要求解約，要建商退款及支付違約金。不幸遇購屋糾紛都可向各縣市消保官申訴。（示意圖／永慶房市提供）
▲建商若延遲交屋怎麼辦？專家指，若超過3個月買方可要求解約，要建商退款及支付違約金。不幸遇購屋糾紛都可向各縣市消保官申訴。（示意圖／永慶房市提供）

記者徐銘穗/綜合報導

疫情後房地產延遲交屋糾紛持續增加，據內政部統計，以往房地產交易糾紛主要以「漏水」、「終止合約」和「施工瑕疵」為主，但從去年第一季開始，「交屋延遲」糾紛件數逐漸增加，已經連續5季擠入前五大房地產糾紛案件。專家指出，若建商延遲交屋超過3個月，買方可要求解約，要建商退款及支付違約金。

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內政部將房地產糾紛分成38種類別，包括「坪數不足」、「產權不清」、「建商倒閉」等，以往「交屋延遲」糾紛每季頂多10多件，排名遠在前五名之外；但樂屋網觀察發現，自2022年第一季開始，「交屋延遲」糾紛已連續5季排入糾紛件數前五名；相較過去每季平均約15、16件的水準，去年起暴增至每季超過30件，暴漲200%。

▲近4年不動產交易糾紛類型排行Top 5。（圖／樂屋網提供）
▲近4年不動產交易糾紛類型排行Top 5。（圖／樂屋網提供）
樂屋網調研中心經理洪安怡指出，新冠疫情後讓缺工問題更加嚴重，戰爭問題也進一步墊高建材價格與建材到港日期，是近來交屋延遲糾紛增加的原因。

面對建商延遲交屋，消費者可以怎麼做？洪安怡說，依內政部公告「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，若延遲交屋的理由是可歸責於建商的問題，如建商管理疏忽、財務調度問題等，建商每晚一天開工或完工（即取得使用執照之日），都要依買方已繳付金額的萬分之5支付給買方；且若原訂完工日期延遲達3個月，買方可選擇解除契約，並要求建商退款及支付違約金。

舉例來說，若有位民眾小明買了總價1000萬元的房子，已先支付150萬元給建商。若建商每延遲一天完工，就要支付750元違約金；若延遲達3個月，消費者除了可要求解約、退還已繳款項外，建商還要支付150萬元的違約金。

▲近4年不動產交易糾紛統計。（圖／樂屋網提供）
▲近4年不動產交易糾紛統計。（圖／樂屋網提供）
不過，洪安怡也提及，即使建商願意解約，但在目前房價不斷上漲的環境下，解約後民眾可能無法再以當初購入的價格買到同類型、同區域的房子，且解約也可能打亂各種人生規劃，行動前須仔細評估優劣。

洪安怡提醒，買房是人生大事，為避免涉入交屋糾紛，買房時最好挑選有良好信譽和口碑的建商，可以多搜尋該建商過往的交屋紀錄、了解該建商是否有涉及任何法律糾紛或訴訟，以及該建商的財務狀況等，若不幸遇到糾紛，也可向各縣市消保官申訴

消基會房屋委員會委員、律師連世昌也建議，要解決購屋糾紛，除了走法律訴訟外，也有3種解決模式，一是協商和解，二是向消保會進行消費申訴，三則是透過縣市地政局或仲介管保基金委員會進行調處。不過，連世昌認為，現行處理購屋糾紛制度有如多頭馬車，在立法政策面建議應採「勞資糾紛」委外調解修法。

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