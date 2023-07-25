颱風會停班停課？杜蘇芮又強又壯 全台「暴風圈侵襲機率」一次看
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）昨（24）日已經發布海上警報，隨著時間推移，各國預測的颱風路徑也越來越集中，而據中央氣象局最新「颱風暴風圈侵襲幾率」來看，目前恆春92%、高雄90%最高，中南部普遍都超過70％，週三和週四也是風雨最大、最有機會放颱風假的時間點，北台灣則影響較小，請民眾務必做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局最新資料顯示，除了恆春、高雄受暴風圈侵襲幾率達90％以上外，屏東也有87%、台南86％、台東77％、嘉義77％、雲林70%，台北和新北則分別是35％和37％，整體來說，中南部和東南部在未來幾天，將會是杜蘇芮颱風重創的主要熱區，北部則多受外圍環流影響，相較於南部風雨較緩和。
氣象局提及，針對杜蘇芮颱風，最快預計今（25）日下午會發布陸上警報，今天的雨勢主要是颱風外圍環流先行影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，雨越晚越明顯，下半天有局部大雨發生機率，入夜後大台北和西半部山區也有局部短暫陣雨，中南部預計明（26）日颱風更接近後雨勢才會開始明顯，一直到週四（7月27日）都將會出現大量降雨。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也指出，以目前路徑來看，週三杜蘇芮颱風暴風圈正式接觸南、東部陸地， 週四距離最靠近，風雨最劇烈，影響程度最大為「台東、恆春」其次分別是「花蓮、高屏、金門、澎湖」、「台南、嘉義、宜蘭」、「南投、台北、基隆、桃園、馬祖」、「新竹至雲林地區」。
至於民眾相當關心的颱風假部分，雖然陸上警報今日可能發布，不過各縣市政府仍要考量到當地的「風雨預測」結果，尤其在週三至週四颱風影響最劇烈的時段，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明認為，這次杜蘇芮颱風，週四在中南部地區有機會達「颱風假標準」，北台灣幾率則較低。