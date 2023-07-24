快2年沒颱風假！「風雨多大才放假、居家上班怎辦？」　QA一次看

回顧上次台灣有放「颱風假」的時候，則要追溯到2021年9月的「燦樹颱風」，將近快2年都沒有颱風假的出現了，許多民眾也已經淡忘了颱風假的相關規定，對此，《NOWnews今日新聞》整理各種疑問與解答，一次看懂颱風假。
📍颱風假誰能決定放？
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📍哪裡能看有沒有放颱風假？
事總處全球資訊網「停止上班及上課專區」即可查詢，縣市政府及所屬機關也都會發布公告，《NOWnews今日新聞》或其他各大新聞媒體也都會即時報導。
📍「風勢、雨量」多大才會有颱風假？
風勢部分，根據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。
雨量部分，各地縣市政府多半以24小時累積雨量預測當作停班課的基準，各縣市平地24小時累積雨量若達350毫米，則達停班課參考基準，山區部分則為200毫米。
📍颱風假薪水、加給怎麼算？
若放颱風假的當天為工作日，員工有上班公司就必須正常給薪，若員工因為「安全疑慮」而不出勤可不支薪，但公司方不可藉此為由扣發全勤獎金、也不得認定員工曠職。
若放颱風假當天為一般工作日，若員工在當天因颱風而產生額外加班費。除了當日工資之外，雇主宜再給予加給，或提供交通工具、交通津貼等必要幫助，由勞資雙方自行協商。
颱風假當天遇休假日，雇主有要求員工出勤的話，則需依《勞基法》應合法給予員工加班費，計算公式以1天上班8小時為例，加班前2小時為（每小時工資）x（4／3）× 2，後6個小時則是（每小時工資）x（5／3）× 6。
📍居家上班有颱風假？
勞動部過去就曾解釋，「颱風假」不是真正的假期，是避免勞工因通勤發生意外的安全措施，是否出勤應以勞工的安全為首要考量，若是本來就在居家辦公的勞工堅持放颱風假，雇主可視為曠職，若是雙方協議放假，雇主也可不支薪。
📍颱風假「全日、上午、晚上」停課差在哪？
若是前一日晚間10點前發布「全日停班課」颱風假，即代表自凌晨0時至深夜12時停止上班上課；「上午停班課 」為凌晨0時至上午班課結束時間停止上班上課。
當天凌晨4時30分前發布「全日停班課」颱風假，即代表上午8時至深夜12時停止上班上課；「上午停班課」為上午8時至上午班課結束時間停止上班上課。
「下午停班課」則為下午上班課始點（下午13時30分）至深夜12時停止上班上課。
「晚上停班課」則是晚間18時至深夜12時停止上班上課。
📍居住地與工作地點颱風假不同調怎麼辦？
現在許多通勤族都會跨縣市開車上班，但若遇到住家縣市放了颱風假，公司位處縣市卻沒有的情況時，該怎麼辦？
勞動部也曾對此狀況作出解答，根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，勞工的工作地、居住地或行經正常上下班必經地區，只要有縣市政府宣布停班停課，勞工就可以不出勤，雇主也可不給付薪水。
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