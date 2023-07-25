「坡坪車位」登記5坪太黑？專家驚「被扒兩層皮」　合理坪數公開

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馨傳不動產智庫執行長何世昌告訴《NOWnews今日新聞》說，一般以新建案來說，法規規範車位面積要含車道，因此正常車位面積約在10到15坪間，車位「只登記5坪」應只計算車格坪數，這樣車道就會變一物被兩賣，灌到公設裡，而且是全體住戶要共同分攤的「大公」。
何世昌指出，建商車位面積只計算車格的做法，就是「一物兩賣」，沒買車位的住戶要分攤車道，買車位的住戶還被扒兩層皮，「法規上是不行的，可向主管機關檢舉」。他建議，新建案或預售屋中8坪以下平面車位最好不要碰，「肯定沒有含車道」，8到10坪則有灰色地帶。
此外，何世昌也提醒，買車位也要衡量使用習慣與開車技術，技術有待加強者不建議靠牆，及車頭一出就正面車道等動線差的車位，買預售要先看平面設計圖，看一看車位位置好不好活動，長寬高一定要到基本的法定門檻，不足也可檢舉 。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，一般來說車位大小是固定的，實際車位面積約4.12坪，但每社區登記坪數卻可能差很大，從5~12坪都有，其中差異端看建商「如何登記」。
曾敬德說，社區停車場除了每格子的私有空間，還有車道等其他公有場域，有些建案會把公有部分依比例平均攤到每個車位中，因此登記坪數可能來到10多坪。最有爭議的就是把車道空間灌到公設內，再賣給樓上的住戶。
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