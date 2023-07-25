台南安平商圈「霸味薑母鴨」1.13億成交登店王　51年透天店面鍍金

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根據實價登錄資料，台南安平商圈老透店位於安平路，為3間連棟、屋齡51年的3層樓透店，以總價約1.13億元成交，讓該透店榮登今年安平區最貴透店王。
該透天原本由霸味薑母鴨安平店經營14年，是當地的人氣名店，合計建坪655.41坪，佔地約218坪，屬住宅用地，正對安平路的1樓，3戶打通作為店面，目前店面閒置中。據查，買方為台南的國際貿易公司。
台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，除自用，若單看一樓臨路店面的租金投報率，應落在2~3%左右，而該標的面臨運河，具永久棟距景觀，且地上物如符合危老條件，更提升其開發價值，推估買家大手筆擲上億元入手，應不單只是樂當包租公，看準其土地開發價值，才是最大吸引力。
而在嘉義市知名的噴水圓環商圈，同樣有透店高價成交，根據實價揭露，位於文化路上，一棟屋齡23年、建坪449.22坪的5層樓透天店面，今年4月，由台中一間企業，以9千萬元無貸款方式買下。
據了解，該店面前身為「大漢書局」，已歇業多年，店面目前閒置中，而該店面位處文化路商業區，鄰近噴水圓環及文化路夜市，路段周邊店面林立，而該筆交易也成為近一年來，該商圈最高總價透店交易。
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