房市／不只河景豪宅！淡水紅樹林1500萬內「買3房」　受自住青睞

台南安平商圈「霸味薑母鴨」1.13億成交登店王　51年透天店面鍍金

▲台南安平商圈屋齡51年的3層樓透店，原是「霸味薑母鴨安平店」，今年2月以1.13億元成交，成為該商圈今年最貴的透天店王。（圖／台灣房屋提供）
▲台南安平商圈屋齡51年的3層樓透店，原是「霸味薑母鴨安平店」，今年2月以1.13億元成交，成為該商圈今年最貴的透天店王。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

據內政部實價登錄揭露，台南安平商圈、屋齡51年的3層樓老透店，原是「霸味薑母鴨安平店」，今年2月由台南一間國際貿易公司，以總價約1.13億元打包買下。嘉義噴水商圈停業多年的「大漢書局」也在今年4月，由台中某企業以9000萬元無貸購入，雙雙創下該商圈今年最貴透店王。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，此兩筆買賣皆為私法人交易，近期市場雖有平均地權條例干擾，不過法規限制私法人購屋採許可制，管住不管商，住商或商業用途標的並不在管制範圍內，因此也讓這些具備優勢條件的商用不動產，不論自用或投資，發展相對看俏，而吸引投資人積極進場佈局。

2023年嘉南區觀光商圈透店王交易。（圖／台灣房屋提供）
2023年嘉南區觀光商圈透店王交易。（圖／台灣房屋提供）
根據實價登錄資料，台南安平商圈老透店位於安平路，為3間連棟、屋齡51年的3層樓透店，以總價約1.13億元成交，讓該透店榮登今年安平區最貴透店王。

該透天原本由霸味薑母鴨安平店經營14年，是當地的人氣名店，合計建坪655.41坪，佔地約218坪，屬住宅用地，正對安平路的1樓，3戶打通作為店面，目前店面閒置中。據查，買方為台南的國際貿易公司。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，除自用，若單看一樓臨路店面的租金投報率，應落在2~3%左右，而該標的面臨運河，具永久棟距景觀，且地上物如符合危老條件，更提升其開發價值，推估買家大手筆擲上億元入手，應不單只是樂當包租公，看準其土地開發價值，才是最大吸引力。

▲嘉義噴水圓環商圈的「大漢書局」歇業許久，今年4月由台中一間企業，以9千萬元無貸款方式買下。（圖／翻攝591房屋交易網站）
▲嘉義噴水圓環商圈的「大漢書局」歇業許久，今年4月由台中一間企業，以9千萬元無貸款方式買下。（圖／翻攝591房屋交易網站）
而在嘉義市知名的噴水圓環商圈，同樣有透店高價成交，根據實價揭露，位於文化路上，一棟屋齡23年、建坪449.22坪的5層樓透天店面，今年4月，由台中一間企業，以9千萬元無貸款方式買下。

據了解，該店面前身為「大漢書局」，已歇業多年，店面目前閒置中，而該店面位處文化路商業區，鄰近噴水圓環及文化路夜市，路段周邊店面林立，而該筆交易也成為近一年來，該商圈最高總價透店交易。

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