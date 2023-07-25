漢光演習屢傳重大意外！戰機墜毀、傘兵墜地　39年釀14名軍官殉職

亂拆槓片出事了！男大生釀華航副機師頭部遭重擊　法院判賠141萬

▲一名歐陽姓男大學生，因未以正確方式卸除槓片，導致槓鈴突然向右翻轉，擊中一旁握推座椅上的王姓華航副機師。（示意圖／取自unsplash）
▲一名歐陽姓男大學生，因未以正確方式卸除槓片，導致槓鈴突然向右翻轉，擊中一旁握推座椅上的王姓華航副機師。（示意圖／取自unsplash）

記者陳苾暐／綜合報導

台北市一名歐陽姓男大學生，2020年6月間在一處健身房使用槓鈴時，因未以正確方式卸除槓片，導致槓鈴突然向右翻轉，擊中一旁握推座椅上的王姓華航副機師，送醫發現其頭部顱骨骨折，案經士林地院審理，歐陽男被依過失傷害罪處拘役50日，民事部分則須賠償141萬餘元。

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據了解，2020年6月10日下午5時許，王姓機師在某健身房使用握推架座椅運動時，身邊一名歐姓男大生因沒有以左右交互方式卸除槓鈴桿上的槓片，造成槓鈴桿向右翻轉180度，當場打中王男頭顱，造成其左側頭部顱骨骨折、硬腦膜上出血。

事後王男主張，自己因傷向公司請假4個月又7天，薪水損失69萬7899元，加上飛行損失時數57萬8300元、醫療費、看護費、醫療用品、保健食品等共157萬1115元，應由健身房、歐陽男連帶賠償。

對此，法官審理後認為，健身房有貼上「量力而為，如有不懂請洽教練」等警語，已善盡提醒消費者使用器材的責任，因此不須負連帶賠償責任；至於王男所述的飛行時數，亦有可能受公司內部營運管理、決策等影響而有所變數，欠缺客觀確定性，故駁回57萬8300元請求，最終判處歐陽男需賠償72萬2858元、醫療費18581元、看護費22萬5000元、增加生活上需要費3376元、慰撫金45萬，共141萬9815元。

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