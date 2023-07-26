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他曝昔日北部颱風假「早8晨4」超狂日常　眾狂讚：社畜的極大恩賜

▲杜蘇芮下午暴風圈會觸陸，花蓮縣山區和台東縣山區最有機會放颱風假。北部網友分享昔日颱風假早上8點到凌晨4點的超狂日常，大讚颱風假是「社畜的極大恩賜」。（示意圖／NOWnews 資料庫）
▲杜蘇芮下午暴風圈會觸陸，花蓮縣山區和台東縣山區最有機會放颱風假。北部網友分享昔日颱風假早上8點到凌晨4點的超狂日常，大讚颱風假是「社畜的極大恩賜」。（示意圖／NOWnews 資料庫）

記者徐銘穗/綜合報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」下午暴風圈會觸陸，據氣象局最新預估風雨研判，花蓮縣山區和台東縣山區最有機會能放颱風假。北部人可能又要錯過颱風假！曾體驗「北部颱風假」有多美好的網友，分享昔颱風假早上8點至凌晨4點的超狂日常，勾起一眾北部人回憶，盛讚北部颱風假是「社畜的極大恩賜」。

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原PO在PTT發文「放颱風假的爽度是哪種感覺」，表示許多北部的可憐學子沒放過颱風假的經驗，直言「以為要上課上班，結果一覺起來，發現不用上課上班的那種悸動有多震撼！」

▲颱風天跑去電影院看電影是不少人的回憶。（示意圖／取自unsplash）
▲颱風天跑去電影院看電影是不少人的回憶。（示意圖／取自unsplash）
他也分享往昔放北部颱風假，從颱風假當天早上8點到隔天凌晨4點的超狂日常，「早上8點跑去假日才能去的早餐店泡或去菜市場耍屌一下，11點跑去逛百貨公司，再來看早場電影、吃一下美食街；覺得做很多事很充實，此時也才兩點，天還很亮，突然覺得人生 其實應該這樣無所事事才舒服。」

颱風假下午行程則是，「和朋友去打籃球，打到5點，留30分鐘跟路人球隊嗆聲輸贏，回家洗澡後6點約錢櫃唱歌，唱到9點，去按摩到11點30分，再到遼寧夜市吃消夜，之後打麻將到凌晨2點，上訴抓1小時，回家洗洗睡已經將近4點。」

原PO的超狂颱風假日常勾起不少人回憶，紛紛留言「歷史名詞」、「社畜的極大恩賜」，但也有人對颱風假的回憶不太美妙，「我只有救災、掃水、救商品的記憶」。

▲家樂福透露，不只因杜蘇芮颱風來襲，適逢中元節，泡麵、零食、米油鹽等商品，都有增加至少2～3成貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲家樂福透露，不只因杜蘇芮颱風來襲，適逢中元節，泡麵、零食、米油鹽等商品，都有增加至少2～3成貨量。（圖／記者蕭涵云攝）
雖然北部明（27）放颱風假機率不高，但你知道風雨多大才能放颱風假嗎？依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。在雨量的部分則是已經致災或有可能致災時，可以發布停止上班上課。

想了解能不能放颱風假，除了鎖定《NOWnews今日新聞》即時報導，注意縣市政府及所屬機關、學校發布的訊息，也可以透過人事總處全球資訊網「停止上班及上課專區」查詢。相關新聞：颱風假懶人包！風雨多大才停班課、上班換補休？7大QA一鍵查動態

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