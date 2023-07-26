他曝昔日北部颱風假「早8晨4」超狂日常　眾狂讚：社畜的極大恩賜

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他也分享往昔放北部颱風假，從颱風假當天早上8點到隔天凌晨4點的超狂日常，「早上8點跑去假日才能去的早餐店泡或去菜市場耍屌一下，11點跑去逛百貨公司，再來看早場電影、吃一下美食街；覺得做很多事很充實，此時也才兩點，天還很亮，突然覺得人生 其實應該這樣無所事事才舒服。」
颱風假下午行程則是，「和朋友去打籃球，打到5點，留30分鐘跟路人球隊嗆聲輸贏，回家洗澡後6點約錢櫃唱歌，唱到9點，去按摩到11點30分，再到遼寧夜市吃消夜，之後打麻將到凌晨2點，上訴抓1小時，回家洗洗睡已經將近4點。」
原PO的超狂颱風假日常勾起不少人回憶，紛紛留言「歷史名詞」、「社畜的極大恩賜」，但也有人對颱風假的回憶不太美妙，「我只有救災、掃水、救商品的記憶」。
雖然北部明（27）放颱風假機率不高，但你知道風雨多大才能放颱風假嗎？依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。在雨量的部分則是已經致災或有可能致災時，可以發布停止上班上課。
想了解能不能放颱風假，除了鎖定《NOWnews今日新聞》即時報導，注意縣市政府及所屬機關、學校發布的訊息，也可以透過人事總處全球資訊網「停止上班及上課專區」查詢。相關新聞：颱風假懶人包！風雨多大才停班課、上班換補休？7大QA一鍵查動態
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