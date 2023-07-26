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台中捷運通車2年！烏日漲破34%奪冠　漲幅最多前10站全公開

▲台中捷運通車滿2年，帶動捷運站周遭房市表現，其中烏日站、文心森林公園站兩站周遭房價漲幅均超過3成為最多（圖／永慶房屋提供）
▲台中捷運通車滿2年，帶動捷運站周遭房市表現，其中烏日站、文心森林公園站兩站周遭房價漲幅均超過3成為最多（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「捷運」是不少人買房的關鍵字，而且離捷運站愈近房價愈高！那麼通車滿4年的台中捷運對沿線房價又有多少助益？據實價登錄資料顯示，2021年至2023年台中捷運共18站的房價表現，發現「烏日站」漲幅最多，高達34.1%，「文心森林公園站」也超過三成，而「北屯區」則是有4站入榜，為台中捷運通車後受惠最大行政區。而發生吊臂砸進捷運車廂釀死亡事故的「豐樂公園站」漲幅20.6%，位居第5名，

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軌道經濟發酵 「烏日站」漲幅34.1%居冠
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，盤點2021年與2023年台中捷運18個站點周邊住宅房價，篩選出房價漲幅前十名，「烏日站」漲幅34.1%居冠，2021年平均單價為每坪21.1萬元，至2023年單價上漲至每坪28.3萬元，漲幅相當明顯。其次則是「文心森林公園站」，由每坪27.6萬元漲至36.0萬元，漲幅30.4%，「舊社站」則以漲幅29.4%位居第三位。

▲台中捷運周邊住宅單價漲幅排名前十名。（圖／永慶房屋提供）
▲台中捷運周邊住宅單價漲幅排名前十名。（圖／永慶房屋提供）
漲幅前十名站點，北屯區就佔了4個席次。其中，北屯區漲幅前2名分別為「舊社站」、「文心崇德站」，漲幅分別為29.4%與19.3%。陳金萍指出，「舊社站」周邊不但有單元十二長春重劃區和十期軍功水景重劃區，使當地新成屋比例提高，還有慈濟醫院和學校等，生活機能十分便利，吸引不少有小孩的小家庭購屋。

而「文心崇德站」為職棒中信兄弟的主題車站，有許多大型連鎖餐廳，加上學校林立，可說是北屯區機能最好的站點，吸引不少小資族群、首購族和新婚夫妻等購屋族群進駐。

陳金萍補充，台中捷運可說是全台最年輕的捷運線，軌道經濟也的確帶動周邊房市發展，與2021年相比，漲幅前十名的站點都上漲超過一成，顯示台中民眾「逐捷運而居」的偏好逐漸明朗，有意購買捷運宅的民眾不妨根據自身需求，從房價相對親民的站點下手，選擇交通便利、生活機能完善，或是具備優質學區的物件。

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