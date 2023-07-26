全台H1買賣移轉創5年新低　新竹縣崩跌3成！他料南二都房價要鬆了

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另一方面，今年上半年買賣移轉棟數只有4縣市正成長，第一名連江縣（馬祖）因移轉棟數過少、僅個位數，故有400.0%的年成長，第二名嘉義縣上半年1671棟、年增16.7%，是台灣本島唯一上半年移轉棟數破千棟且正成長的縣市，第三名及第四名分別為金門縣11.6%及澎湖縣4.3%。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，政府一系列的健全房市政策讓不動產市場急速降溫，投資性買盤縮手，先前跟著科技業熱潮蓬勃發展的區域今年交易明顯衰退，買方擔憂高價套牢，賣方也觀望惜售。
她也說，六都跌幅最深的台北市，因高房價讓買方退卻，買盤轉進周邊低價區，至於嘉義縣受惠台南市及嘉義市房價上揚，買方基於總價考量移至嘉義縣購屋，先前建商推案增加，今年除了交易穩定外，也有不少交屋量挹注。
利空頻傳，交易一次打趴
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，政府打房動作頻頻，目前五大銀行平均房貸利率已破2%，加上下半年景氣保守，買方對於市場的不確定因素存有疑慮，稅制閉鎖造成物件稀少，更讓賣方降價意願低，讓交易更陷膠著，下半年買氣很難暢旺，預估今年全年度買賣移轉棟數約在27萬上下，回到2018年的交易水準。
那麼下半年是進場買房的好時機嗎？台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴日前說，房價行情上到目前為止沒有大幅修正，未來應該有5-10%的修正空間，尤其是先前因特殊產業發展議題漲幅的台南與高雄等區域。至於全年移轉預測，周鶴鳴認為將陷27萬棟保衛戰。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也認為，今年下半年到明年上半年都可以買房，但是「不是要追高，是要找降價案低接」，至於哪裡房市還有較強潛力？他則認為是台南與竹南，笑說「別問，問就是買」。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。