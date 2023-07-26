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全台H1買賣移轉創5年新低　新竹縣崩跌3成！他料南二都房價要鬆了

▲全台H1買賣移轉棟數共13萬8942棟，創下5年新低紀錄，其中新竹縣年減33.4%最劇。（圖／資料照片）
▲全台H1買賣移轉棟數共13萬8942棟，創下5年新低紀錄，其中新竹縣年減33.4%最劇。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部公布上半年全台買賣移轉棟數共13萬8942棟，跟去年上半年相比減少18.7%，全台超過8成的縣市上半年買賣移轉棟數低於去年同期，其中新竹縣年減33.4%，成為全台減幅最多的縣市。專家分析政策性打炒房讓投資客潰散，八成縣市交易都衰減，全年30萬棟已無望。至於買房族最關心的房價部分，有專家認為南二都波動較大。

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綜觀各縣市上半年度買賣移轉棟數，減少最多的前五名分別為新竹縣年減33.4%、彰化縣年減26.6%、宜蘭縣年減23.3%、台北市年減21.2%、新竹市年減20.6%，竹科房市熱區雙雙打入後段班，而六都僅台北市進入負成長的前五名。

▲近5年上半年全台買賣移轉棟數變化表。（圖／住商不動產提供）
▲近5年上半年全台買賣移轉棟數變化表。（圖／住商不動產提供）
另一方面，今年上半年買賣移轉棟數只有4縣市正成長，第一名連江縣（馬祖）因移轉棟數過少、僅個位數，故有400.0%的年成長，第二名嘉義縣上半年1671棟、年增16.7%，是台灣本島唯一上半年移轉棟數破千棟且正成長的縣市，第三名及第四名分別為金門縣11.6%及澎湖縣4.3%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，政府一系列的健全房市政策讓不動產市場急速降溫，投資性買盤縮手，先前跟著科技業熱潮蓬勃發展的區域今年交易明顯衰退，買方擔憂高價套牢，賣方也觀望惜售。

她也說，六都跌幅最深的台北市，因高房價讓買方退卻，買盤轉進周邊低價區，至於嘉義縣受惠台南市及嘉義市房價上揚，買方基於總價考量移至嘉義縣購屋，先前建商推案增加，今年除了交易穩定外，也有不少交屋量挹注。

▲全台H1買賣移轉棟數減幅最大TOP 5與增幅最大TOP 4縣市表。（圖／住商不動產提供）
▲全台H1買賣移轉棟數減幅最大TOP 5與增幅最大TOP 4縣市表。（圖／住商不動產提供）
利空頻傳，交易一次打趴
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，政府打房動作頻頻，目前五大銀行平均房貸利率已破2%，加上下半年景氣保守，買方對於市場的不確定因素存有疑慮，稅制閉鎖造成物件稀少，更讓賣方降價意願低，讓交易更陷膠著，下半年買氣很難暢旺，預估今年全年度買賣移轉棟數約在27萬上下，回到2018年的交易水準。

那麼下半年是進場買房的好時機嗎？台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴日前說，房價行情上到目前為止沒有大幅修正，未來應該有5-10%的修正空間尤其是先前因特殊產業發展議題漲幅的台南與高雄等區域。至於全年移轉預測，周鶴鳴認為將陷27萬棟保衛戰。

馨傳不動產智庫執行長何世昌也認為，今年下半年到明年上半年都可以買房，但是「不是要追高，是要找降價案低接」，至於哪裡房市還有較強潛力？他則認為是台南與竹南，笑說「別問，問就是買」。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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