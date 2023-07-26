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林心如、張震嶽母校「中興高中」賣了　16.3億成交創中山區最高價

▲藝人林心如、張震嶽母校「私立中興高中」2017年已停招，其閒置校舍今年3月以16.3億元賣出，實價登錄為「透天厝」。（圖／翻攝林心如、張震嶽臉書）
▲藝人林心如、張震嶽母校「私立中興高中」2017年已停招，其閒置校舍今年3月以16.3億元賣出，實價登錄為「透天厝」。（圖／翻攝林心如、張震嶽臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人林心如、張震嶽及台北市前議員邱威傑（呱吉）等名人的母校「私立中興高中」，其位在北市中山區朱崙街42號舊址，依實價登錄資料顯示，已在今年3月，以16.3億元賣出，登記為「透天厝」。據悉將拿來拿來蓋屋消費，完工後以附近預售屋行情來看，每坪單價至少上看150萬元。

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「私立中興高中」創立於1949年，前身是上海思源中學，隨國民政府撤退來台，因二代董座江克雄涉嫌把學校基金當作自家金庫，14年間陸續侵占校產逾1億元。該校也因財務糾紛，在2017年9月停招，2019年8月正式停辦，知名校友包括林心如、張震嶽、朱孝天、張克帆、詹子晴（Y頭）等多位藝人，還有台北市前議員邱威傑（呱吉）等。

▲「私立中興高中」2017年已停招，2019年8月正式停辦。（圖／翻攝Google地圖_Frank Lee攝）
▲「私立中興高中」2017年已停招，2019年8月正式停辦。（圖／翻攝Google地圖_Frank Lee攝）
此次實價揭露的透天厝案，是朱崙街42號，交易時間為今年的3月，成交總價為16.3億元，是今年台北市中山區交易的最高價。對比上市公司的公開訊息資料，3月購買台北市中山區長安段一小段454、454-1地號等共2筆，土地面積折合647.6525坪，交易總金額26.2億元，主要用途則是為拓展公司土地開發業務，挹注營業收入。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到少子化等因素影響，有些學校陸續出現停招的狀況，而部分學校的校區就位處精華區內，加上基地規模大，自然會吸引開發商的目光，不過，私校土地身價不菲，政府也推動私校退場條例，對於學校法人解散清算後，賸餘財產之歸屬有明確規範。

雖然私校陸續有土地轉手的紀錄，不過應多是在私校退場條例上路前就已經發生，按規定學校法人解散清算後，除合併之情形外，其賸餘財產之歸屬，捐贈予基金、中央機關或公立學校，不動產，歸屬於不動產所在地之直轄市、縣（市）。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，私立中興高中舊址坐落台北市中心，且鄰近文湖線與松山新店線交會的南京復興雙捷運站，地段條件十分出色，加上區段周邊環繞中山女高、中正國小、敦化國中等學府，整體環境文風鼎盛、鬧中取靜，因此不乏豪宅坐落，房價表現也相當突出。

當地現今屋齡低於5年的新成屋，近期成交單價普遍落在115~130萬左右，預售新案更可見130~150萬元價碼，由於中興高中舊址，為市區少見的大面積完整地塊，未來若推出豪宅新案，單價不排除將來到150~180萬元水位。

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