林心如、張震嶽母校「中興高中」賣了　16.3億成交創中山區最高價

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此次實價揭露的透天厝案，是朱崙街42號，交易時間為今年的3月，成交總價為16.3億元，是今年台北市中山區交易的最高價。對比上市公司的公開訊息資料，3月購買台北市中山區長安段一小段454、454-1地號等共2筆，土地面積折合647.6525坪，交易總金額26.2億元，主要用途則是為拓展公司土地開發業務，挹注營業收入。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到少子化等因素影響，有些學校陸續出現停招的狀況，而部分學校的校區就位處精華區內，加上基地規模大，自然會吸引開發商的目光，不過，私校土地身價不菲，政府也推動私校退場條例，對於學校法人解散清算後，賸餘財產之歸屬有明確規範。
雖然私校陸續有土地轉手的紀錄，不過應多是在私校退場條例上路前就已經發生，按規定學校法人解散清算後，除合併之情形外，其賸餘財產之歸屬，捐贈予基金、中央機關或公立學校，不動產，歸屬於不動產所在地之直轄市、縣（市）。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，私立中興高中舊址坐落台北市中心，且鄰近文湖線與松山新店線交會的南京復興雙捷運站，地段條件十分出色，加上區段周邊環繞中山女高、中正國小、敦化國中等學府，整體環境文風鼎盛、鬧中取靜，因此不乏豪宅坐落，房價表現也相當突出。
當地現今屋齡低於5年的新成屋，近期成交單價普遍落在115~130萬左右，預售新案更可見130~150萬元價碼，由於中興高中舊址，為市區少見的大面積完整地塊，未來若推出豪宅新案，單價不排除將來到150~180萬元水位。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。