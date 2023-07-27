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「夾零食機」旗艦店年砸480萬進駐寧夏夜市商圈　登大同店租王

▲連鎖「夾零食機」年砸480萬進駐寧夏夜市商圈，7月中開幕，人潮滿滿。（圖／翻攝Google地圖_Chang-Han Chen攝）
▲連鎖「夾零食機」年砸480萬進駐寧夏夜市商圈，7月中開幕，人潮滿滿。（圖／翻攝Google地圖_Chang-Han Chen攝）

記者徐銘穗/綜合報導

百坪「夾零食機」店正夯！有業者以每月40萬元租下北市寧夏夜市旁200坪大店面，開設「夾零食機」旗艦店，7月中正式開幕，店內約有107台，以夾零食產品為主，也有少數夾娃娃機，月租金40萬元創下當地最高紀錄，成為大同區店租王。專家觀察，夾零式業者多走旗艦店路線，承租面積大，也讓一些高總價的店面得以去化。

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近期實價揭露，民生西路上、寧夏夜市旁店面以39.8萬元出租，年租金近480萬元，成為大同區近3年最高總價的店面。該物件涵括1樓和地下室，共計206坪，平均單價約1931元。

▲店內約有107台夾零食機，也有少數夾娃娃機。（圖／翻攝Google地圖_Anne Chu攝）
▲店內約有107台夾零食機，也有少數夾娃娃機。（圖／翻攝Google地圖_Anne Chu攝）
《ETtoday地產雲》報導，住商不動產中山捷運加盟店東何勝緯表示，受惠觀光客回流，近來寧夏夜市商圈人潮明顯復甦，該區域東西向以民生西路為主幹道，往東沿升至中山北路、雙連站一帶的店面效益都頗高，業種以小吃為主，店面空置率低。

不過，何勝緯提到，往西邊過了重慶北路二段後，人潮量就明顯較低，而本次交易曝光的夾娃娃機店雖然靠近重慶北，但畢竟還在以東範圍，且距離寧夏夜市口僅150公尺，仍是不錯的點位。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則說，前一波店面市場低迷時，全台夾娃娃機家數增加，似乎成為「店面救星」，但觀察有不少店家坪數不大，屬一般的夾娃娃機店，以分租給各台主模式經營。而觀察近來夾零食崛起，大多業者都走全直營、旗艦店路線，承租的面積大，也讓一些坪數大、高總價的店面得以去化。

▲草爺透露自開幕以來每日來客突破萬人，營業額近百萬。（圖／紅心字會提供）
▲草爺透露台南百坪夾零食機樂園，自開幕以來每日來客突破萬人，營業額近百萬。（圖／紅心字會提供）
事實上，近來北台灣不少大型店面迎來夾零食業者，龜山百坪店面以33萬元出租，登2022年區域最貴店面。另外，桃園中正路好樂迪縮編的500多坪空間，也由夾零食的業者以每月30萬元接下。

此外，以夾娃娃機起家的34歲男星「草爺」先前一度受疫情影響，開設的60多家夾娃娃機店全收攤，4月砸1300萬元在台南打造百坪「夾零食機」樂園，放置130機台，內含物多是泡麵、食飲品等。草爺透露每天來客超過萬人，營業額近百萬元，未來要在全台開6家親子樂園。


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