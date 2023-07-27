等27年！淡北道路真要蓋了 淡水房市有救嗎？專家指這裡最受惠
「淡北道路」工程標案日前傳出捷報，原2次流標的標案，新北市政府說目前已有廠商投標，最快7月底公布結果，淡水房市有救了嗎？專家認為，每逢選舉年就是建設支票年，認為淡水房市大問題就是塞車，因淡北道路可望實質紓解車流，對淡水房市是利多，尤其對紅樹林坪頂路一帶房價，受惠程度會大於其他區域。
記者徐銘穗/綜合報導
橫跨雙北市的「淡北道路」，「淡北道路」全長約5.45公里，北起自淡水台2線淡金路／中正東路與坪頂路口，南迄至北投關渡大度路。交通部公路總局1996年提出淡北道路計畫，新北市府從2007年就開始規劃「淡北道路」，但過程曲折且追加預算至66億元，今年7月營造工程由榮工標下，歷經27年，大勢終於底定。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，根據以往的經驗，每逢選舉年就是建設支票年，「淡北道路」除串連北投與紅樹林，並能紓緩交通堵塞問題，從關渡至北士科亦不遠。
他進一步說明，以近期預售屋案價格水準來看，北士科重劃區成交單價約100萬至至120萬元一、關渡成交單價約6字頭、紅樹林近期預售新建案僅約4字頭上下。紅樹林住宅具有相對低單價優勢，過去以自住需求為主，由於這一帶投資炒作行為少，房價不像其他區域漲幅凶猛，且未來從坪頂路可以銜接「淡北道路」，預估受惠程度會大於其他區域。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，因為新北市淡水區唯一聯外道路為「台2線」，車流量大、車道容量不足且橫交道路多，交通尖峰時期總是塞車塞得水泄不通，車陣甚至綿延數公里，淡北道路對生活機能提升很有用，「可以少塞許久」，淡水房價是利多。