被颱風吹壞了？花蓮人氣哈比屋「鷺鷥咖啡」 8/28停業！原因公開
花蓮人氣哈比屋「鷺鷥咖啡」以夢幻童話風格爆紅，特殊的歐式古堡與哈比屋建築更是被視為花蓮必拍的熱門景點。店家預告8月28日將停業的訊息被轉載上「宜花東災害通報」臉書粉專，自嘲「成為災情了，不好意思」。事實上，停業原因是「老闆另有生涯規劃」，而非受颱風影響。
記者徐銘穗/綜合報導
在2019年一開幕即造成話題的「鷺鷥咖啡」位於花蓮鳳林鎮，整座園區是由古典的城堡民宿「雪雲城堡」所延伸出來的森林莊園，每周僅五六日3天營業，絕美的異國風環境仍擁有高人氣，像是神似《魔戒》哈比屋的精靈風小木屋、宛如森林迷宮的花園、落羽松大道等，都是眾多遊客搶拍的打卡點。
業者日前在粉專發文表示，「鷺鷥咖啡」會在8/27結束後，暫停營業，因此8/28開始就不開放非住宿旅客入園參觀，「雪雲城堡」則是會營業至今年12/31，並透露之所以會選擇停業的原因，是因為老闆的生涯規劃預計明年初出國，今年下半年會開始安排園區的後續及新生活的置辦。跟夥伴討論過後，決定在暑假結束就先結束咖啡廳的部份。
業者也進一步表示，「若日後有其他安排，靜待有緣人，如果未來這裡展開不一樣的花園風貌，我們都會再跟大家公告」，最後暖心謝謝大家一起度過了很愉快充實的幾年時光，讓店家可以任性的當一間只開周末三天下午時段、品項只做咖啡甜點的露天花園咖啡。壞消息讓粉絲們感到不捨，都表示要把握最後的時機，好好留念。
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