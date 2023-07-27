8年20萬戶社宅呢？郭台銘：社會住宅是台灣欠缺的「庶民維他命」

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他分享墨西哥裔員工的故事，其中提到美國超市「沃爾瑪」（Walmart）每瓶維他命價格要價10美元以上，讓不少勞工階級消費者吃不消，只能遺憾轉身離開。靠美國「庶民經濟」而崛起的沃爾瑪不忍，發現維他命成本3美元，就推出4美元（比品牌大廠便宜60%）「自有品牌」的平價維他命，又被稱為「庶民維他命」。
雖然不過沃爾瑪的舉動，引發品牌大廠全面抵制退出沃爾瑪貨架，但半年後沃爾瑪「庶民維他命」的市占率，躍升至全美的前兩名，成為最大的品牌，因此品牌大廠屈服了，要求重新上架，沃爾瑪也欣然同意。
郭台銘以此作為啟示，認為社會住宅就是台灣所欠缺的「庶民維他命」，並認為「庶民維他命」的成功，並沒有影響到「富人維他命」的市場，反而「把餅做大」，讓更多的消費者習慣補充維他命，這就是「市場區隔」（Market segmentation），「庶民維他命」與「富人維他命」，反而更像是消費金字塔的「互補關係」。
事實上，蔡英文2016年上任時，為照顧弱勢及青年族群的居住需求，宣布「居住正義三支箭」，其中最關鍵的就是，要在8年內蓋成20萬戶社會住宅，包括12萬戶直接興建，與8萬戶社會住宅包租代管。
8年20萬戶目前進度如何？國民黨台北市議員游淑慧日前說，歷經7年僅完工2907户，且六都中有五都掛0。但陳建仁則在立法院臨時會受訪時回應，目前已規劃、興建的有9萬5千多戶，再加上包租代管的社宅，共達16萬戶，「我們很有信心，在8年內一定達到20萬戶的目標」。
至於包租代管的社宅數量？營建署說明，社會住宅包租代管計畫自2018年底推動以來，截至2023年6月30日，累計媒合已達7萬3185戶，並以每季新增7000戶之媒合量能穩定成長中，第4期包租代管計畫將再擴大辦理目標至8萬戶。
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