2023國家卓越建設獎揭曉　大安區都更案「1原因」奪特別獎

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「連雲龍泉」獲最佳都市更新及危老重建類特別獎，該奬項評審團召集人、台北市建築師公會常務理事郭高明評析，該案妥善利用所臨既成巷道，另行退縮、加大寬度，可利於通行、又可作為停車的緩衝空間，並提昇社區的安全防災、救災及逃生的空間，充分展現都更公益成果。
「連雲玥恒」則獲最佳規劃設計類卓越獎。該奬項評審、國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章評析，「連雲玥恒」的基地條件，無論地下室停車空間限制、結構立柱、地上住宅生活的衝突及狹窄基地和落物曲線對住宅量體的限制等，每一條件間的矛盾和衝突，都讓這住宅幾乎無法成立。
然建築師非常創新利用Tube和向下擴張的飛裙結構系統，一方面讓上方住宅平面和地下室停車平面得以巧妙地解決，另一方面又因結構系統形成向上退縮的高層量體，形塑出城市的騎樓空間和3樓跑道。是台灣非常少數看到的危老都更的典範住宅案例，實屬難得。
一舉拿下兩大獎項，連雲建築執行董事蔡漢威表示，品牌長年深耕都市更新之卓越成長，企盼為台灣開創媲美六本木之丘、曼哈頓水岸等都市更新典範，是連雲建築持續努力的目標。
總經理蔡漢霖談到，此次獲獎特別感謝評審們肯定，更感謝「連雲玥恆」地主們信任託付，連雲建築將以國際規格與頂級設計團隊協作，全力打造大台北地區新地標。
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