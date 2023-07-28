室溫常壓超導體無心插柳被發現？國內學者看完直呼：運氣真的超好
南韓科學家宣稱製造出全球首例「室溫常壓超導體」，以改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構製成。台灣師範大學物理學系副教授徐鏞元分析，從這次南韓學者使用的材料推測，應該是在進行「透明電極（導體）」的實驗中，意外發現了這項難能可貴的超導體材料，「運氣真的很好！」
記者張勵德/綜合報導
徐鏞元表示，這次南韓學者製成的鉛-磷灰石（LK-99），主要成分就是鉛、銅與磷酸，這都是非常普遍且容易取得的材料，推測很可能是在進行「透明電極（導體）」研發中無意間發現。所謂的「透明電極」，主要是使用在顯示器、太陽能板上，許多科學家都在致力於使用更普及、高效的材料來製作透明電極（導體），以降低成本。
徐鏞元強調，在科學界中，要找到各種適合的材料成為超導體，幾乎是「大海撈針」的研究，絕大多數的時候都是在「試錯」。過往很多超導體材料，都是科學家在無意間所發現，機率相當相當低，甚至可以說，只要找到就是重大的里程碑。之後會有更多科學家投入相關領域實驗，慢慢找到更適合的化合物來精進。但以這次南韓科學家的案例來說，能在不同領域中找到「室溫常壓超導體」，真的是非常、非常幸運！