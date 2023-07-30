「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費　他喊：下次不敢！YTR十分鐘就完食

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挑戰也依碗的大小分三大類，一是「子碗」，三碗白飯吃完者，任選炒羊肉一盤；二是「父碗」，三碗白飯吃完者，任你吃；三是「碗公」，三碗白飯吃完者上述任你吃，可來三次更附上羊蛋蛋一碟。
原PO實際朝聖，挑戰分量最小的「子碗」，配上一盤沙茶羊肉，「口味還OK，但不夠鹹，一定配不完白飯」，於是他另加點一份薑絲羊肉，因為有加醋調味，口味相對比較重。
經過一番努力，原PO真的嗑光白飯與羊肉，店員還熱心表示「一個人可以參加三次」，結果嚇得原PO拒絕，坦言太撐了「下次不敢了！」他附上帳單證明，3碗白飯30元、沙茶羊肉180元、薑絲羊肉180元，而前面兩項顯示為招待就扣了210元，最後只花180元。
文章曝光後，引來全場網友驚呼，「北科到三重，搭橘線不用轉車」、「還蠻有趣的，不過小碗飯量還是很多，真的要對自己食量有自信的人再去挑戰」、「高鐵票訂好了」、「這挑戰方案看起來至少半年以上了，超佛」、「北科大看到要集體出擊了」。
另名網友也回文分享挑戰心得，他自稱食量是「25盤迴轉壽司」，同樣挑戰「子碗」等級，完食感受「九分飽」。對於白飯的分量，他說「實際到吃到後發現比想像中紮實更多，整個碗幾乎沒有縫隙」，分析該店3子碗的飯量，相當「快速餐飲業的紅黑碗鋪平x12、家裡一般薄瓷碗鋪平x5」。
早前就有網友在爆發「白飯之亂」時，上臉書「台北吃貨老饕美食討論區」貼文，分享該店家「白飯3碗+炒羊肉」吃完就免費的活動，不少網友讚：「這流行敏銳度不做行銷太可惜了」。
事實上，三重在地網友則為店家正名，強調「這家店挑戰早在白飯之亂前有了」。YouTuber「吃貨豪豪」今年4月曾挑戰中分量的「父碗」，搭配薑絲羊肉、蔥爆羊肉、涼拌羊肚、九層塔羊肉，約花十分鐘完食，他點評該挑戰難度不高，建議大家先從最小的飯量開始，也可多點幾道菜，讓老闆能繼續經營下去。
@howhoweat免費吃霸王餐的好去處 只要吃3碗白飯🍚 今天餐點老闆招待 你敢挑戰嗎 💰失敗需付你點的菜的費用，成功免費 📍 新北市三重區集美街263號1樓 成功吃完子碗3碗 送炒羊肉一盤 成功吃完父碗3碗 點的所有餐點免費 成功吃完碗公3碗 店家讓你吃3次霸王餐&羊蛋蛋1盤 #大胃王 #羊肉 #白飯 #霸王餐 #免費 #新北 #大胃王挑戰 #大食い #howhoweat #foodchallenge #🍚
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