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「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費　他喊：下次不敢！YTR十分鐘就完食

▲新北三重有業者推出「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費活動，吸引不少人朝聖挑戰，YouTuber「吃貨豪豪」花十分鐘完食。（圖／翻攝PTT）
▲新北三重有業者推出「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費活動，吸引不少人朝聖挑戰，YouTuber「吃貨豪豪」花十分鐘完食。（圖／翻攝PTT）

記者徐銘穗/綜合報導

北科大學生先前不滿白飯吃不飽，引爆「白飯之亂」，最終以店家結束營業收場。新北三重有家熱炒店發起，只要當場吃完「3碗白飯+一盤炒羊肉」結帳0元，吸引不少人朝聖挑戰，有人吃完後肚子撐到不行，秒喊「下次不敢了！」事實上，YouTuber吃貨豪豪今年4月曾體驗，十分鐘嗑完3中碗白飯加4盤羊肉，大讚「超佛！」

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原PO在PTT省錢版分享「新北三重吃完三碗飯免費送一盤羊肉」的神級活動，挑戰有兩前提，一要在晚上8時30分前，二則是要坐在店外騎樓挑戰，有工業大風扇，但沒有冷氣。在年齡限制上，未滿10歲、超過90歲都不能參加。

▲店家在店門口張貼挑戰規則。（圖／翻攝PTT）
▲店家在店門口張貼挑戰規則。（圖／翻攝PTT）
挑戰也依碗的大小分三大類，一是「子碗」，三碗白飯吃完者，任選炒羊肉一盤；二是「父碗」，三碗白飯吃完者，任你吃；三是「碗公」，三碗白飯吃完者上述任你吃，可來三次更附上羊蛋蛋一碟。

原PO實際朝聖，挑戰分量最小的「子碗」，配上一盤沙茶羊肉，「口味還OK，但不夠鹹，一定配不完白飯」，於是他另加點一份薑絲羊肉，因為有加醋調味，口味相對比較重。

經過一番努力，原PO真的嗑光白飯與羊肉，店員還熱心表示「一個人可以參加三次」，結果嚇得原PO拒絕，坦言太撐了「下次不敢了！」他附上帳單證明，3碗白飯30元、沙茶羊肉180元、薑絲羊肉180元，而前面兩項顯示為招待就扣了210元，最後只花180元。

文章曝光後，引來全場網友驚呼，「北科到三重，搭橘線不用轉車」、「還蠻有趣的，不過小碗飯量還是很多，真的要對自己食量有自信的人再去挑戰」、「高鐵票訂好了」、「這挑戰方案看起來至少半年以上了，超佛」、「北科大看到要集體出擊了」。

另名網友也回文分享挑戰心得，他自稱食量是「25盤迴轉壽司」，同樣挑戰「子碗」等級，完食感受「九分飽」。對於白飯的分量，他說「實際到吃到後發現比想像中紮實更多，整個碗幾乎沒有縫隙」，分析該店3子碗的飯量，相當「快速餐飲業的紅黑碗鋪平x12、家裡一般薄瓷碗鋪平x5」。

▲店內有免費當歸清湯可搭配。（圖／翻攝PTT）
▲店內有免費當歸清湯可搭配。（圖／翻攝PTT）
早前就有網友在爆發「白飯之亂」時，上臉書「台北吃貨老饕美食討論區」貼文，分享該店家「白飯3碗+炒羊肉」吃完就免費的活動，不少網友讚：「這流行敏銳度不做行銷太可惜了」。

事實上，三重在地網友則為店家正名，強調「這家店挑戰早在白飯之亂前有了」。YouTuber「吃貨豪豪」今年4月曾挑戰中分量的「父碗」，搭配薑絲羊肉、蔥爆羊肉、涼拌羊肚、九層塔羊肉，約花十分鐘完食，他點評該挑戰難度不高，建議大家先從最小的飯量開始，也可多點幾道菜，讓老闆能繼續經營下去。

@howhoweat免費吃霸王餐的好去處 只要吃3碗白飯🍚 今天餐點老闆招待 你敢挑戰嗎 💰失敗需付你點的菜的費用，成功免費 📍 新北市三重區集美街263號1樓 成功吃完子碗3碗 送炒羊肉一盤 成功吃完父碗3碗 點的所有餐點免費 成功吃完碗公3碗 店家讓你吃3次霸王餐&羊蛋蛋1盤 #大胃王 #羊肉 #白飯 #霸王餐 #免費 #新北 #大胃王挑戰 #大食い #howhoweat #foodchallenge #🍚

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