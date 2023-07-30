住家「1格局」千萬不要住！命理師警告：「一箭穿心」錢財一路空
除了地段與價格，不少人買房都考慮居家風水，住在風水寶地可提升運氣和財運，相對的，若住到風水格局不佳的房子，可能小則破財、大則招病。命理師命理師湯鎮瑋就提醒，一種格局的房子千萬不要住，就是當住宅內出現三門相通，即大門或房門一直線形式相通，恐怕會讓居住者嚴重漏財，可利用裝潢或門簾遮蔽門框化解，阻斷財氣向外衝出。
記者徐銘穗/綜合報導
「住家三門通，財庫也破洞！」湯鎮瑋在臉書發文指出，兩門相通或和落地窗相通稱為「穿堂風」，錢財一路空，是對財運影響最大的一煞，這是因為當住宅內出現三門相通的情形，大門或房門呈一直線相通，犯了風水禁忌中的「一箭穿心」。
湯鎮瑋說，三門通格局會使得空氣快速進、出房子，無法聚集財氣，使財氣前門進、後門出，象徵財氣瞬間穿堂就過，錢財一路空，是大破財的象徵。三門相通也會產生一種壓力的氣場，會影響居住者的判斷力，容易在工作上判斷失準。
至於化解方法，湯鎮瑋表示，可利用裝潢將中間的門，改為隱藏式門板或是拉門設計，讓它看不出有門框，門形不存在，就可化解三門相通；或是在中間那扇門掛上門簾，象徵將門形擋住，以阻斷財氣向外衝出。
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