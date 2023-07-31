台北哪捷運站正妹最多？眾喊「中山站」超多日本妹！空氣都是香的

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「中山生活圈」區內有捷運中山、雙連站，主要道路為中山北路。商業娛樂機能發達，有新光三越、誠品生活，以及各式特色小店和高級飯店。生活機能也十分成熟，餐廳攤販林立，有馬偕醫院、心中山線形公園、雙連市場、寧夏夜市等。
原PO在Dcard上發文指出，北捷台北車站、中山站、西門町、世貿101站、忠孝復興及忠孝敦化等6站，經常會看到精心打扮的正妹，尤其是中山站假日最誇張，幾乎是每走兩步就遇到顏值高的女生，讓他忍不住多看兩眼。
他也說，非常喜歡中山站外規劃的行人步道，好奇問這是否為台北漂亮女生喜歡聚集在中山站的原因？「大家覺得台北哪個站正妹最多？」貼文掀起討論，不少人認同中山站是正妹聚集地，「中山站真的不能再多了，空氣也特別香」、「中山還會遇到日本妹，都超可愛」。
有女網友解釋喜歡去中山站的原因，「中山站很多服飾店、網美店都在那附近，所以女生會特別多，我也只有要買衣服才會去中山晃」、「買衣服」、「那邊特色咖啡店很多」。
先前也曾有網友在PTT問「捷運哪條線正妹最多」，指出「從紅線轉到綠線 妹子的數量直直降，好像到另一個世界一樣」，也引發網路熱議，直呼「問線路是藍，問站點是中山」，但也有人推台北車站、忠孝復興及中山國小站。
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