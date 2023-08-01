1.775%青安貸款今上線！舊青安房貸戶除額度外 1條件可同享優惠
新青安房貸今（8/1）正式上線，一段式利率下殺至1.775%、破盤最低價，讓眾多具申辦資格者想買房的心蠢蠢欲動，舊青安貸款戶也抓緊時間搶修約。公股行庫主管指出，舊戶無須修約即可比照新方案，利率享政府補貼1碼，除額度不可變更外，只要修約並負擔3、5000元到1萬元以內的手續費，年限可貸到40年、寬限期也能加到5年。
記者徐銘穗/綜合報導
「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」有4亮點，額度從800萬提高至1000萬元、年限從30年增長至40年、寬限期從3年延長至5年，以及公股行庫減收半碼、政府再補貼1碼，相當於一段式利率從2.025%降到1.775%，比目前央行房貸利率地板價為公教房貸的2.06%還低。
新青安貸款優惠包出爐後，舊青安貸款戶看了心癢癢。對於既有的青安貸款戶，想要比照享受新版利多，財政部日前指出，除了利率補貼肯定是新舊戶一體受惠外，針對貸款額度部分，財政部認為貸款契約成立不宜變動，但貸款年期與寬限期兩部分，則開放各銀行自行視個案評估。
對此，公股行庫主管受訪表示，青安貸款已經辦理撥款的舊貸戶，想適用新版的貸款年期、寬限期等，「修改合約即屬於授信條件變更」，因此會酌收相關手續費，目前行情從3、5000元到1萬元以內不等，銀行會看個案狀況，彈性收取手續費。
行庫主管表示，修約條件中較麻煩的是寬限期，依照財政部公布的作業細則，假設舊貸戶原本的寬限期3年，而現在已經貸款5年，表示其寬限期已經結束，但要修改比照新版，則可修約再多2年，也就是這位貸款已經5年的舊貸戶，在已經開始攤還本金2年後，接下來又有2年變成只付息、不還本，這種修改作業比較複雜，但是財政部允許下也不能拒絕客戶要求。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。