分發入學今天9點起上網填志願！8月15日放榜、專家建議這樣填

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據大學考試入學分發委員會公布資訊，今天上午9點起到8月4日下午4點30分為止，開放網路登記志願，逾期未完成登記者，不得以任何理由要求分發。預定8月15日於考分會網站公布大學分發入學錄取名單，8月15日至18日受理分發結果複查，25日公布分發複查結果。
考分會指出，登記費臨櫃繳費開放至8月3日下午3點30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12點止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。
考分會表示，請考生使用桌上型或筆記型電腦進行登記分發志願，進入登記分發志願系統須輸入身分證號碼及分科測驗應試號碼，並於首次登入時自定通行碼，供爾後每次登入登記分發志願系統時使用，請妥善保存避免遺失。如遇任何問題請儘速洽詢考分會06-2362755，電話服務時間為8月1日至8月3日上午8點30分至下午5點30分，8月4日上午8點30分至下午4點30分。
考分會提醒，分科測驗成績複查結果將由大學入學考試中心基金會於8月9日公告，考生仍須於規定時間內完成志願登記，成績複查後如有異動，考分會將另行聯絡考生辦理重新登記；「完成登記分發志願」後，便不得以任何理由申請修改志願。
專家建議志願這樣填
另外，今年共有61校1,838個系組參與分發入學招生，招生名額共有42,479名，較去年增加3,129人，增幅約8.0%，各招生管道回流名額總計20,017名，較去年增加5,582人，大幅提高約38.7%。今年分科測驗報名人數共42,257人略低於分發入學招生名額，錄取率推估與去年98.94%持平。
考分會已公告各採計組合的成績人數累計表，方便考生評估自己成績於全國的百分比，建議考生參酌近2年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。
升學輔導專家劉駿豪日前表示，去年分發入學低分高就情形嚴重、缺額多，導致許多校系分數被低估、甚至缺額沒分數可參照，因此今年成績中段的學生落點非常困難，建議先去算109、110年每個校系的PR值位置來估落點，並拉大志願前後的分數距離，填好填滿至少80至90個志願，以免落榜；二、三類組前50志願的校系、採計無加重計分，可以依照「組合累積人數」，與去年的狀況對照，來推測落點，預估台大理組最低門檻為220級分、中字輩理組門檻180級分，比去年略高，另外，台大法律系財法組估約288級分。
人力銀行日前公布「大學志願選填與職場學以致用調查」，結果顯示，有66.8%的上班族透露，當年在選填大學志願時，最主要考量為「選系不選校」，目前平均月薪為41,628元，比「選校不選系」的月薪高出25%。對於畢業後找到工作這件事情，有72.7%的人覺得，在校讀的「科系」幫助比較大；27.3%的人則認為，所讀的「學校」幫助會比較大。