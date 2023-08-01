板橋高價社區釋出36戶出租宅　3條件「半價」入住！再享租金補貼

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新北住都中心執行長錢奕綱表示，板橋民權社宅申請條件需符合社宅相關資格才能承租，但其他市民也有租賃需求，故此次招租36戶板橋來青出租住宅，改以「市價行情」訂定房屋租金，出租對象是符合政府租金補貼申請資格的新北市民。
據新北住都中心公開來青出租宅租金，其中套房（17.98、19.8坪）每月含管理費租金為2萬679至2萬2387元；2房（20.88、30.04、30.05坪）每月含管理費是2萬3553元至3萬3022元，每坪租金單價落在1000元上下，還可以申請租金補貼。
相較同社區在出租平台待租物件，20坪2房貸附裝潢及家具，月租金4萬5000元、30坪2房附裝潢及家具，月租金5萬元相比，來青出租宅租金相當於只要半價。
此外，新北住都中心資產管理部經理林士森補充，板橋民權青年社宅今年4月25日公告招租48戶，總計收取886件合格件數，7月18日已完成抽籤。
由於首波釋出48戶社宅民眾申請件數踴躍，市府因此提前規劃第二波151戶，全數釋出作為社會住宅使用，此次將原有規劃36戶出租住宅及151戶社宅同時推出，照顧市民多樣化的居住需求。
財政局點交予中心後，現正進行室內裝潢，預計2024年2月起，將依此次民權社宅抽籤結果的「備取名單」及「申請須知」規定，陸續通知申請人看選屋，入住詳細期程會在官網上公告。
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