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板橋高價社區釋出36戶出租宅　3條件「半價」入住！再享租金補貼

▲板橋高價宅「來青」平均成交單價87.27萬元，除社會住宅外還有「出租住宅」，符合滿18歲、設籍新北、符合租金補貼3大條件就可以申租，租金相當市場「半價」。（圖／新北住都中心）
▲板橋高價宅「來青」平均成交單價87.27萬元，除社會住宅外還有「出租住宅」，符合滿18歲、設籍新北、符合租金補貼3大條件就可以申租，租金相當市場「半價」。（圖／新北住都中心）

記者徐銘穗/綜合報導

板橋高價宅「來青」完工1年多，平均成交單價每坪87.27萬元，313戶中有部分是戶社會住宅，不過新北住都中心首次推出36戶「出租住宅」，申請人只需符合滿18歲、設籍新北、符合租金補貼3大條件，套房月租約2到2.2萬元，2房約2.2到3.2萬元，租金相當行情一半，還可申請租金補貼。

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「板橋來青出租住宅」與「板橋民權青年社宅」都位在新北板橋區公館街的「來青」社區，但二者分屬不同樓層，鄰近板橋火車站、新板特區，預計今年8月18日至9月4日開放招租，租約每3年為一期，符合續約條件者可續租1次，總租期最多6年

▲「來青」兩房房型室內格局。（圖／新北住都中心提供）
▲「來青」兩房房型室內格局。（圖／新北住都中心）
新北住都中心執行長錢奕綱表示，板橋民權社宅申請條件需符合社宅相關資格才能承租，但其他市民也有租賃需求，故此次招租36戶板橋來青出租住宅，改以「市價行情」訂定房屋租金，出租對象是符合政府租金補貼申請資格的新北市民。

據新北住都中心公開來青出租宅租金，其中套房（17.98、19.8坪）每月含管理費租金為2萬679至2萬2387元；2房（20.88、30.04、30.05坪）每月含管理費是2萬3553元至3萬3022元，每坪租金單價落在1000元上下，還可以申請租金補貼。

▲「來青」出租住宅租金表。（圖／新北住都中心）
▲「來青」出租住宅租金表。（圖／新北住都中心）
相較同社區在出租平台待租物件，20坪2房貸附裝潢及家具，月租金4萬5000元、30坪2房附裝潢及家具，月租金5萬元相比，來青出租宅租金相當於只要半價。

此外，新北住都中心資產管理部經理林士森補充，板橋民權青年社宅今年4月25日公告招租48戶，總計收取886件合格件數，7月18日已完成抽籤。

由於首波釋出48戶社宅民眾申請件數踴躍，市府因此提前規劃第二波151戶，全數釋出作為社會住宅使用，此次將原有規劃36戶出租住宅及151戶社宅同時推出，照顧市民多樣化的居住需求。

▲「來青」兩房房型室內格局。（圖／新北住都中心提供）
▲「來青」兩房房型室內格局。（圖／新北住都中心提供）
財政局點交予中心後，現正進行室內裝潢，預計2024年2月起，將依此次民權社宅抽籤結果的「備取名單」及「申請須知」規定，陸續通知申請人看選屋，入住詳細期程會在官網上公告。

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