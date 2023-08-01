名家論壇》泰華眼裡的泰國／曼谷塞車地獄，你曾親身體驗過嗎？

對，曼谷的麻吉就是「塞車」，除了大半夜之外，幾乎無時無刻都在塞車。有不塞車的時候嗎？確實是有幾個狀況，會讓曼谷突然間不塞車了！最明顯的就是疫情期間，大家被關在家中出不了門，大街上空空蕩蕩，這點各國都一樣，因為曼谷原本是個超級塞車的城市，感受才會更加強烈。
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最後一個很神奇的理由是「節目」，說得更直接就是「八點檔」。以前還沒有那麼多網路節目時，如果有部大家熱愛的八點檔，你會發現，在晚上8點前泰國人都趕回家去等著「追劇」了。像是一個比較近期的例子，大家可能還有印象，那部戲就是「天生一對 บุพเพสันนิวาส」，2018年在泰國以18.6%創造收視高峰的電視劇，創造了泰劇奇蹟。當時每逢星期三、四播出時，曼谷大街小巷人車稀少，戲紅了、車少了，曼谷街頭罕見地還沒到半夜就出現沒有塞車的奇景。我個人沒有追劇，又要在市區裡跑行程，當時親眼所見，感受相當強烈。
回到原本「塞車」的主題，所以曼谷塞車如此嚴重的原因究竟是什麼呢？又是在什麼時候會特別塞車？
最簡單的答案就是曼谷的「車子很多」，聽起來像是陳腔濫調，不過，這卻是曼谷難以承受的事實。「車子很多」是多到什麼程度？根據2020年nisitjournal網站統計數據顯示，曼谷每公里馬路會有2405台車，如果一輛車是2公尺長的話，代表曼谷的車子比馬路多了快5倍。Bangkokbiz News報導指出，曼谷的人車比例是一個人一台車，而曼谷的人口超過一千萬，這樣一來，讀者內心大概對於曼谷市區裡汽車擁擠的程度，已經有了大概的理解。
非常神奇的是，如果比較泰國的車價跟台灣的車價，泰國的車價會比台灣貴至少20萬台幣，但泰國人還是很愛買車，有機會下次再來分享泰國人如此愛車的原因。
至於曼谷什麼時間點最「塞車」，聽聽當地人的意見準沒錯。
我們先不講曼谷有多少車或是泰國人有多愛買車，其實曼谷的大塞車（或是曼谷以外的大城市）有3個主要的時間點：
第一、「週五」。其實週休二日的國家普遍都有同樣的問題，就是平日塞車、週末沒車，泰國也是，泰國人非常喜歡週五下班出門，無論是吃飯、喝酒、聚會等等，都常常會約在週五的晚上。因此，週五夜晚通常是塞車最嚴重的時段。
第二、「月底」。原則上泰國的企業會在月底時發薪，公務人員也一樣，他們的金錢概念是拿到薪水要去嗨一下，如果月底發薪日又正好碰到週五的話，那曼谷人絕對會徹夜未眠。
第三、「下雨」。泰國下雨會怎麼樣？記下來：淹水、塞車、停電。泰國人原則上都會看天空預測天氣，如果天空看起來快下雨了，就會出現這句話：「要下雨了我先趕快回家了！」當然，大家都說同一句話，同時出發、同時回家，不塞車才怪！
另一個原因就是「淹水」。泰國的雨勢很狂暴，每次一下雨就像是颱風要來了一樣，有夠大！只要十分鐘，船就可以划到大街上。淹水時，能使用的馬路會變少，車子一起擠在還沒淹水的大馬路上，視線差、路況差，車子不要變成潛水艇就很不錯了，塞不塞車對曼谷人來說，已經不是重點。
如果問泰國人什麼時候最塞車，就是上述三個原因發生在同一天，如果再加上捷運故障的話，那一天就是地獄等級的日子！真想出門，找間百貨公司逛街吃飯看電影就好，千萬不要四處亂跑。沒在開玩笑的！住我家附近的同學，平常花2個小時就能到家的距離（大約30公里左右），碰到週五、月底、下雨時，回家要花5個小時，你說可不可怕！之前有位女士塞到不行也餓到不行，直接在車上叫披薩外送，送到哪裡？送到車上啊！不好意思請送到這個車牌的位置，在某某百貨前面，12號公車ก 3456車牌的後面，聽起來很誇張的「劇情」，都是發生在現實生活的「事實」。
還有什麼特殊的情況呢？我曾帶人在半路下車去找洗手間，之後回到剛剛下車的地方，車子動都沒動，還是「塞」在那裡，馬路宛如大型停車場。也有很多人遇過計程車司機問他們「你會開車嗎？」，如果答案是「會」，司機就會說：「那我們前面加油站見，幫我開一下，我忍不住了！」
這就是曼谷塞車二三事，有誰曾經體驗過嗎？一起分享你的「曼谷塞車經驗談」吧！
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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